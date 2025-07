Les poules de la Champions Cup : qui succédera à l'UBB ?

Ça y est ! On connait enfin la composition des poules pour la Champions Cup 2025-2026 et à quelle sauce seront dégustés les huit clubs français (deux clubs par poule) qui détiennent 17 Titres à eux seuls : le Stade Toulousain, l’Union Bordeaux Bègles, le RC Toulon, l’Aviron Bayonnais, l’ASM Clermont Auvergne, le Castres Olympique, le Stade Rochelais et la Section Paloise de retour 25 ans après leur dernière participation.

Les clubs de Premiership qualifiés représentent à eux huit 19 titres de Champions Cup : Bath Rugby, Leicester Tigers, Sale Sharks, Bristol Bears, Gloucester Rugby, Saracens, Harlequins et Northampton Saints.

Enfin, les clubs de l’URC qualifiés : Leinster Rugby, Vodacom Bulls, Hollywoodbets Sharks, Glasgow Warriors, DHL Stormers, Munster Rugby, Edinburgh Rugby et Scarlets.

