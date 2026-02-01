Le staff du XV de France féminin est 100% masculin : Jesse Trémoulière s'agace

François Ratier, nouveau sélectionneur du XV de France féminin, a nommé son staff dans la semaine et sera désormais épaulé par Florent Wieczorek et Gérald Bastide. Après le duo David Ortiz – Gaëlle Mignot qui a officié entre les deux dernières Coupes du Monde de Rugby féminine, avoir un staff 100 % masculin à la tête du XV féminin est-il un souci ?

« Non, pas du tout, parce que je pense qu’à l’heure actuelle – et que ce soit dans la société – il faut arrêter aussi avec les genres : mettre du féminin ou du masculin juste parce qu’il faut un quota. En fait, on oublie les compétences », s’agace l’ancienne internationale Jessy Trémoulière interrogée par Sud Radio à ce sujet.

« Là, ça ne me dérange pas du tout, quand j’ai vu le staff qui est tombé cette semaine, j’étais plutôt contente. Gérald Bastide, je l’ai connu quand il était en équipe de France masculine, il venait parfois nous voir, et j’ai beaucoup échangé avec lui. Je suis contente pour lui, d’autant plus qu’il avait postulé pour l’équipe de France, donc c’est quelque chose qu’il avait envie de faire. Après, je connais un peu moins bien l’entraîneur des avants.

« J’ai longuement échangé aussi avec Ratier : c’est une très belle personne. On a vu les résultats qu’il a eus auparavant, avec Bordeaux et avec le Canada quand il avait la sélection. Je ne suis pas déçue qu’il n’y ait pas de fille. Peut-être qu’il y en aura une aussi dans le staff technique, dans le médical ou ailleurs. Mais pour moi, faut arrêter de mettre des genres. L’équipe de France féminine a besoin de compétences.

« Les filles, elles ont envie d’apprendre, d’être respectées. J’ai vu les grandes lignes et j’ai hâte de voir ce que ça va donner le Six Nations, en termes de qualité de jeu et même sur le plan humain – parce que l’humain fait énormément. »

Jessys Trémoulière est entraîneure en Régionale 2

Depuis qu’elle ne joue plus, l’ancienne arrière, meilleure joueuse du monde (2018), met ses 78 sélections au profit de l’équipe senior de Brioude, reléguée cette saison en Régionale 2. Entraîneure adjointe, elle confie que cette expérience lui permet de se forger à ce nouveau métier. De là un jour à postuler dans le staff des Bleues ?

« C’est trop tôt, je n’ai que 33 ans, ça fait même pas un an d’expérience en tant qu’entraîneur », admet-elle. « On a vu Gaëlle Mignot, qui est arrivée un peu trop tôt, elle avait très peu d’expérience. Et pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment de l’expérience, connaître son métier. Pour le moment, moi je ne suis pas à la hauteur de ce niveau-là.

« Même si je connais le haut niveau, je sais ce que c’est, mais en termes de qualité d’entraîneur pur, à l’heure actuelle je l’ai pas encore, et j’ai pas envie de griller les étapes. Je prends la main sur la R2, et c’est vraiment gratifiant. C’est intéressant et enrichissant, parce qu’il y a tout à apprendre à ce niveau-là, avec d’autres entraîneurs. »

Les Bleues débuteront leur Tournoi des Six Nations le 11 avril contre l’Italie.

