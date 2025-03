Le Rugby Championship en même temps que le Six Nations ? L’idée folle d’Erasmus

Que l’Afrique du Sud s’invite un jour dans le Tournoi des Six Nations ? Le sélectionneur des Springboks Rassie Erasmus, n’y croit pas, même si le sujet revient sur la table régulièrement.

« Notre participation au Tournoi des Six Nations ? Honnêtement, je ne sais pas comment c’est perçu par les autres », a déclaré Erasmus devant les journalistes cette semaine, à l’occasion de la publication du calendrier international de l’Afrique du Sud.

« On admire cette compétition, et quand j’étais au Munster, j’ai vraiment pris conscience de son importance. Après y avoir passé environ 18 mois, je ne sais pas si le Tournoi et l’hémisphère nord voudraient vraiment de nous.

« Il y a énormément de traditions, et ça compte plus que simplement s’intégrer et se dire qu’on pourrait rejoindre une compétition avec un tel héritage. Franchement, je n’ai pas la réponse. »

Tickets are selling fast! Don’t miss out when the Castle Lager Rugby Championship hits London in October, with the #Springboks taking on Argentina at Allianz Stadium, Twickenham, on Saturday, 4 October at 14h00 ✅

Will you be there to witness history in the making? Secure your… pic.twitter.com/dnBFO10sK3

— Springboks (@Springboks) February 28, 2025