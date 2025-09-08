1re journée de Top 14 : Mercer, fin de malédiction et coupe mulet

Zach Mercer a réussi son retour en Top 14 avec Toulon samedi 6 septembre lors de la première journée, qui a vu le rendez-vous manqué des Tuilagi lors de la victoire bayonnaise à Perpignan et la belle prestation de Louis Carbonel avec le Stade français.

Les hommes

Louis Carbonel. Après une première saison difficile à Paris, où il a fini la saison sur le banc voire en tribunes, l’ouvreur des Soldats roses a réalisé un excellent match lors de la victoire contre Montauban (47-24). Dans tous les bons coups offensifs, précis au but (6/7) et auteur d’un essai pour 17 points marqués, il a parfaitement animé les lignes arrières parisiennes.

Tuilagi(s). Il n’y a pas eu de duels des Tuilagi sur la pelouse d’Aimé-Giral. Si l’oncle, Manu, centre de l’Aviron bayonnais, était bien sur le terrain, le neveu, Posolo (deuxième ligne de Perpignan), a déclaré forfait, blessé quelques heures avant le coup d’envoi. L’international français de l’USAP (21 ans, 5 sélections) s’est plaint lors de la mise en place d’une douleur au péroné de la jambe droite, celle qui avait été opérée il y a un an et l’avait tenu éloigné pendant sept mois des terrains. Posolo Tuilagi souffrirait d’une fissure du péroné de la jambe droite, selon le staff catalan. Son indisponibilité serait évaluée entre quatre et cinq semaines.

Les chiffres

40 – c’est le nombre de secondes pendant lesquelles aura joué le trois-quarts centre anglais de Montpellier Lennox Anyunwu face à Toulon avant de sortir sur civière après un KO (avec Juan Ignacio Brex).

1000 – c’est le nombre de points inscrits en Top 14 par l’ouvreur Matthieu Jalibert pour l’Union Bordeaux-Bègles. En passant 13 points au Stade Rochelais, il arrive à ce total tout rond en 116 matchs. Comme quoi, même avec une coupe mulet…

1050 – Le troisième ligne anglais Zach Mercer, arrivé à Toulon cet été, a inscrit le deuxième essai des siens lors de la victoire à Montpellier (27-17). Le meilleur joueur du championnat en 2022 avec… le MHR n’avait plus marqué depuis le 22 octobre 2022, soit 1050 jours. Précieux dans l’impact, il a déjà apporté son écot au premier succès de la saison des hommes de la Rade.

L’ancien numéro 8 anglais n’a eu besoin que de vingt-cinq minutes de jeu pour inscrire son premier essai de la saison, deux ans après avoir quitté la France pour Gloucester. Au GGL Stadium, le RCT de Pierre Mignoni a pris les devants très vite, menant 24-3 à la pause. Les Héraultais ont bien tenté de réagir après le repos, mais trop tard. Toulon s’est imposé 27-17 et Mercer, ex-héros de la maison montpelliéraine, a frappé fort pour son retour.

Aujourd’hui, le voilà installé à Mayol. En quelques matchs à peine, Mercer a déjà conquis les supporters. Il a intégré un pack toulonnais qui parle anglais, avec David Ribbans, capitaine, Lewis Ludlam titulaire et bientôt le retour de Kyle Sinckler. Symbole d’un nouveau chapitre, il a croisé en fin de match un autre numéro 8 anglais : Billy Vunipola, entré pour les vingt dernières minutes.

20 019 – c’est le nombre de jours qu’il a fallu attendre pour que Bayonne remporte enfin une victoire à Perpignan ! En effet, le 15 novembre 1970, Bayonne s’imposait pour la dernière fois à Perpignan. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis, jalonné de défaites à Aimé-Giral. Samedi 6 septembre, les Basques ont enfin brisé cette incroyable série d’invincibilité catalane. Soit 54 ans, 9 mois et 21 jours.

Les déclarations

« On est notre pire ennemi car les munitions pour l’emporter, on les a eues. Maintenant, il faut fermer notre bouche et bosser, tout simplement », a asséné le capitaine castrais Mathieu Babillot, dont l’équipe, si efficace et appliquée la saison dernière, s’est montrée méconnaissable. Et le CO aura fort à faire lors des trois journées à venir, avec des déplacements à Toulon et Toulouse, et la réception de Bayonne.

« Nous avons de quoi travailler, c’est une bonne première pierre de posée », a jugé le manager du LOU Karim Ghezal après le succès prometteur de son équipe contre le Racing 92 (32-7). « On ne va pas s’emballer, il faut rester humble et constant », a-t-il ajouté, ayant probablement en tête la fin de saison dernière décevante des Rhodaniens qui les avait placés à la 11e place après avoir longtemps cru à une qualification pour la phase finale.

« On a joué contre des big boys, ce n’est pas un match amical à Mont-de-Marsan, ce soir, on a été puni avec le minimum d’effort par des joueurs de classe », a résumé le manager de La Rochelle Ronan O’Gara après le revers des siens sur la pelouse de Bordeaux-Bègles (23-18). « Quand on sera en confiance, on va être intéressant », a-t-il relevé, optimiste quant à la saison à venir des Maritimes.

