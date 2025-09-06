En costaud, Bayonne efface 55 ans de disette à Perpignan
La pré-saison a été compliquée, voire agitée, mais l’Aviron bayonnais a su chasser les doutes d’entrée de jeu. Le club basque s’est imposé samedi à Perpignan pour la reprise du Top 14 (19-26). Derrière à la pause (14-10), les hommes de Grégory Patat ont su renverser la vapeur au retour de vestiaire et glaner une première victoire en terre catalane depuis 1970. Malgré de gros effort en fin de match, l’USAP, qui avait déjà perdu contre Bayonne lors de la première journée de la saison dernière (21-19, à Jean-Dauger) n’a pas pu éviter une défaite sèche sans le moindre bonus.
Nos joueurs ont fait un match solide défensivement et ont tenu jusqu’à la dernière seconde !
Nouvel objectif : la réception de Montpellier HR au stade Jean-Dauger samedi prochain 🎯#TOP14 #rugby pic.twitter.com/YTpGSXKVZS
— Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 6, 2025
On ne sait pas quel a été le discours du manager bayonnais dans le vestiaire, les Basques n’avaient certainement pas besoin de sermon pour prendre conscience qu’ils avaient gâché leurs efforts dans le premier acte. Ils avaient en effet tout fait plutôt bien pendant 37 minutes et tout a été remis en question dans les 3 minutes restantes, Perpignan trouvant la faille coup sur coup grâce à Jefferson Lee-Joseph en coin (38e) et Eneriko Buliruarua (40e) l’imitant alors que l’Aviron venait de perdre Joris Segonds sur carton jaune (39e).
Une bonne mêlée dès le début de la seconde période lui a remis la tête à l’endroit et il a pu reprendre le fil de son match. Menée 23-14, l’USAP a pensé pouvoir refaire le coup de la première mi-temps après un essai de la recrue Duncan Paea’aua à 5 minutes du terme mais Tristan Tedder a manqué l’opportunité de ramener son équipe dans les clous du bonus défensif sur la transformation et Bayonne parviendra à serrer la vis jusqu’au bout. Pour s’offrir un premier succès loin de Jean-Dauger qui pose les bases de la nouvelle saison.
