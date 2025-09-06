En costaud, Bayonne efface 55 ans de disette à Perpignan

La pré-saison a été compliquée, voire agitée, mais l’Aviron bayonnais a su chasser les doutes d’entrée de jeu. Le club basque s’est imposé samedi à Perpignan pour la reprise du Top 14 (19-26). Derrière à la pause (14-10), les hommes de Grégory Patat ont su renverser la vapeur au retour de vestiaire et glaner une première victoire en terre catalane depuis 1970. Malgré de gros effort en fin de match, l’USAP, qui avait déjà perdu contre Bayonne lors de la première journée de la saison dernière (21-19, à Jean-Dauger) n’a pas pu éviter une défaite sèche sans le moindre bonus.

ADVERTISEMENT Nos joueurs ont fait un match solide défensivement et ont tenu jusqu'à la dernière seconde ! Nouvel objectif : la réception de Montpellier HR au stade Jean-Dauger samedi prochain 🎯#TOP14 #rugby pic.twitter.com/YTpGSXKVZS — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) September 6, 2025

On ne sait pas quel a été le discours du manager bayonnais dans le vestiaire, les Basques n’avaient certainement pas besoin de sermon pour prendre conscience qu’ils avaient gâché leurs efforts dans le premier acte. Ils avaient en effet tout fait plutôt bien pendant 37 minutes et tout a été remis en question dans les 3 minutes restantes, Perpignan trouvant la faille coup sur coup grâce à Jefferson Lee-Joseph en coin (38e) et Eneriko Buliruarua (40e) l’imitant alors que l’Aviron venait de perdre Joris Segonds sur carton jaune (39e).

Une bonne mêlée dès le début de la seconde période lui a remis la tête à l’endroit et il a pu reprendre le fil de son match. Menée 23-14, l’USAP a pensé pouvoir refaire le coup de la première mi-temps après un essai de la recrue Duncan Paea’aua à 5 minutes du terme mais Tristan Tedder a manqué l’opportunité de ramener son équipe dans les clous du bonus défensif sur la transformation et Bayonne parviendra à serrer la vis jusqu’au bout. Pour s’offrir un premier succès loin de Jean-Dauger qui pose les bases de la nouvelle saison.

Perpignan Bayonne Toutes les stats et les données

Face à face 5 dernières rencontres 2 Victoires 0 Nuls 3 Victoires Moyenne de points marqués 22 18 Le premier essai gagne 80% L'équipe recevante gagne 80%

Graphique d'évolution des points Bayonne gagne +7 Temps passé en tête 8 Minutes passées en tête 66 10% % du match passés en tête 80% 77% Possession sur les 10 dernières minutes 23% 5 Points sur les 10 dernières minutes 0

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2.3 8 Entrées Moyenne des points marqués 2.1 8 Entrées

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 4 3 Essais 2 2 Transformations 2 0 Drops 0 135 Courses avec ballon 90 5 Franchissements 4 19 Turnovers perdus 13 6 Turnovers gagnés 8

Occupation 19% 28% 24% 28% 52% Occupation 47%

Possession 7% 35% 32% 27% 17% 29% 32% 22% 77% Possession sur les 10 dernières minutes 23% 58% Possession 42%

Phases statiques 4 Mêlées 13 75% % de mêlées gagnées 75% 17 Touche 11 94% % de touches gagnées 100% 4 Renvois réussis 8 100% % de renvois réussis 100%

Attaque 162 Passes 119 135 Courses avec ballon 90 332m Mètres après contact 216m 5 Franchissements 4

Turnovers 6 Turnovers gagnés 8 19 Turnovers perdus 13

Pénalités 11 Pénalités concédées 12 0 Cartons jaunes 1 0 Cartons rouges 0

Défense 88 Tentatives de plaquages 160 23 Plaquages manqués 30 79% % de plaquages réussis 84%

Coups de pied 26 Total coups de pied 31 1:6.2 Ratio coups de pied/passes 1:3.8

Vitesse de sortie de ruck 56% 48% 0-3 secs 32% 31% 3-6 secs 13% 21% 6+ secs 97 97 Rucks gagnés 53

