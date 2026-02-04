Le retour de Dupont en bleu n'enchante pas les Irlandais : « Il est clair qu'il pose une sérieuse menace »

Le France – Irlande de jeudi est à ne pas manquer pour diverses raisons. Parce qu’il est bien-sûr le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations. Parce qu’il oppose également le tenant du titre au vainqueur des éditions 2023 et 2024. Parce que Matthieu Jalibert, qui marche sur l’eau en Top 14, démarrera à l’ouverture un an presque jour pour jour après sa dernière sélection. Mais également parce ce sera le retour sous le maillot bleu du boss Antoine Dupont, onze mois après sa rupture des ligaments croisés du genou lors du Tournoi 2025 en Irlande.

L’Irlande très diminuée

Vu les prestations XXL qu’il enchaîne avec son club, le Stade toulousain, depuis qu’il est revenu à la compétition en novembre dernier, ce come back de « Toto » ressemble à une excellente nouvelle pour le XV de France de Fabien Galthié. Forcément beaucoup moins en revanche pour l’Irlande, comme l’a laissé entendre le demi de mêlée Jameson Gibson-Park dans des propos rapportés par la BBC Sport.

Our team for Thursday night in Paris. pic.twitter.com/LhluJJnCL9 — Irish Rugby (@IrishRugby) February 3, 2026

ADVERTISEMENT

« Il n’est bien sûr pas le seul en qui nous devons nous méfier, la France a de gros atouts un peu partout. Mais c’est vrai qu’on a vu un certain nombre de choses depuis plusieurs années qu’il était capables de faire et que bien peu de joueurs peuvent réussir. J’ai déjà pu m’en rendre compte ces dernières années, spécialement lorsque nous nous sommes affrontés en club, et il est clair qu’il pose une sérieuse menace. »

Face à la France de Dupont, l’Irlande s’avance comme outsider, elle qui fait face à une pénurie de piliers (Furlong, Porter, McCarthy, Boyle) et également derrière avec les absences de Mack Hansen, Robbie Henshaw ou encore Hugo Keenan. Elle alignera ainsi jeudi au Stade de France une équipe moins expérimentée, à l’image des rookies Cian Prendergast ou Tommy O’Brien.

VIDEO