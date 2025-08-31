Le circuit mondial de rugby à 7 fera étape à Bordeaux en 2026

Comme évoqué en avant-première sur RugbyPass au début du mois d’août, la dernière étape du circuit mondial de rugby à 7 2025-2026, décisive pour l’attribution du titre de champion, se tiendra à Bordeaux du 5 au 7 juin 2026. World Rugby et la Fédération française de rugby (FFR) ont confirmé conjointement la nouvelle par communiqué ce lundi 1er septembre.

« Avec l’étape bordelaise, la FFR entend prolonger la ferveur olympique et renforcer le lien entre les Français et le rugby », a salué la FFR.

Comme annoncé plus tôt cette année, la série remaniée comprend six manches de saison régulière menant à un Championnat du monde HSBC SVNS en trois épreuves, qui déterminera la composition du niveau supérieur pour 2027. Cette structure offre un parcours clair aux nations émergentes, les qualifications régionales permettant d’atteindre la scène mondiale en une seule saison.

Structure de la saison 2026

Séries HSBC SVNS : Dubaï (29-30 novembre 2025), Le Cap (6-7 décembre 2025), Singapour (31 janvier-1er février 2026), Australie (7-8 février 2026), Vancouver (7-8 mars 2026), États-Unis (14-15 mars 2026).

Dubaï (29-30 novembre 2025), Le Cap (6-7 décembre 2025), Singapour (31 janvier-1er février 2026), Australie (7-8 février 2026), Vancouver (7-8 mars 2026), États-Unis (14-15 mars 2026). Championnat du monde HSBC SVNS : Hong Kong (17-19 avril 2026), Valladolid (29-31 mai 2026), Bordeaux (5-7 juin 2026).

Hong Kong (17-19 avril 2026), Valladolid (29-31 mai 2026), Bordeaux (5-7 juin 2026). HSBC SVNS 2 : Février-mars 2026

Février-mars 2026 HSBC SVNS 3 : Janvier 2026

La France n’avait plus accueilli d’étape du circuit mondial depuis la saison 2022-2023 à Toulouse. L’an dernier, aucune étape n’avait eu lieu en Europe.

Après les Jeux olympiques de Paris 2024, remportés par les Bleus renforcés par Antoine Dupont chez les hommes, les équipes de France sont en reconstruction. En 2025, les hommes ont terminé cinquièmes et les femmes huitièmes lors de l’étape finale de Los Angeles, qui à elle seule désignait le champion du monde.

Les équipes participantes au niveau supérieur de la série HSBC SVNS 2026

Femmes : Australie, Canada, États-Unis, Fidji, France, Grande-Bretagne, Japon, Nouvelle-Zélande

Hommes : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Espagne, Fidji, France, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande