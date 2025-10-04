L'Australie prend l'eau à Perth face à la Nouvelle-Zélande

Sous la pluie de Perth, dans un Optus Stadium à guichets fermés (60 113 spectateurs), théâtre du futur match d’ouverture des Wallabies à la Coupe du Monde de Rugby 2027, les All Blacks ont signé une 127e victoire (en 180 tests) contre leurs voisins australiens, pour leur dernier match du Rugby Championship, 14-28, samedi 4 octobre 2025.

ADVERTISEMENT

C’est la 11e défaite d’affilée concédée par l’Australie face à leurs grands rivaux.

Australia New Zealand Toutes les stats et les données

Menaçante ballon en main, l’Australie a montré des défaillances en touche (50% de réussite en première période ; 67% en tout) et dans sa défense (seulement 73% de réussite dans ses plaquages en première période ; 83% en tout). Plus problématique, le puissant deuxième-ligne de La Rochelle Will Skelton était empêché de revenir au jeu après avoir échoué au protocole commotion. Sa parenthèse australienne, en pleine reprise du top 14, n’aura duré que 14 minutes…

Pour ce dernier test avant les Autumn Nations Series en novembre, la Nouvelle-Zélande a gardé son en-but officiellement inviolé en première période, même si le pilier droit Allan Alaalatoa avait réussi à aplatir (12e) avant que son essai soit refusé suite à un dangereux croc-roll de Tom Hooper sur Jordie Barrett juste avant. C’était alors leur première entrée dans les 22 néo-zélandais… La quatrième arrivait à la 65e pour leur seul essai de la rencontre.

Entrées dans les 22 m Moyenne des points marqués 2 4 Entrées Moyenne des points marqués 2.7 8 Entrées

Après une première réalisation en force de Leroy Carter (7e), le deuxième avait des inspirations footballistiques avec une tête de Jordie Barrett puis un coup de pied à suivre de Quinn Tupaea (32). Le même trois-quarts centre raffutait tellement facilement deux défenseurs trois minutes plus tard pour un doublé (35).

Jordie Barrett using his head 😅 ? Bledisloe Cup Game 2. Live & On Demand. 4K. #StanSportAU #BledisloeCup pic.twitter.com/7Q8x2uKDw6 — Stan Sport Rugby (@StanSportRugby) October 4, 2025

Pour leur part, les Wallabies restaient accrochés au score grâce au pied de l’ouvreur Tane Edmed, auteur de trois pénalités. Score à la pause : 9-17. Malgré un homme en moins (plaquage dangereux de Len Ikitau ; un deuxième jaune, ça fait beaucoup – 14 pénalités des deux côtés), les Australiens résistaient bien, n’encaissant qu’une pénalité (par DMac). Et c’est revenus à 15 qu’ils ont commencé à construire, comme d’habitude tardivement, jusqu’à l’essai d’Ikitau (validé par la vidéo).

A 14-23 avec encore dix minutes à jouer, les Néo-Zélandais ont tenté jusqu’au bout de concentrer le jeu dans le camp australien (92% de possession dans les dix dernières minutes) en portant le combat au plus près de la ligne d’en-but. Après six phases de jeu, le pilier George Bower faisait craquer la défense dorée sur la sirène, 14-28.

ADVERTISEMENT

Le pari Tane Edmed à l’ouverture a mieux réussi en première qu’en deuxième période. L’ouvreur des Waratahs (25 ans, 3 sélections) ne disputait que son deuxième test comme titulaire après avoir joué 54 minutes contre l’Argentine en septembre (au cours duquel il a notamment réussi un 50:22). Suffisant pour lui faire confiance en l’absence de Tom Linagh (blessé), alors que James O’Connor était sur le banc (il est rentré à la 71e minute). Deux fois depuis le début du Rugby Championship Edmed était à sa place, étant le seul remplaçant à ne pas pouvoir rentrer.

Il a inscrit tous les points de son équipe en première période, mais a manqué la transformation du seul essai australien et s’est fait contrer un dégagement ; c’est lui qui a été à la faute pour la pénalité de McKenzie (69e).

PERTH (Australie) – James Slipper, pilier des Wallabies, quitte la pelouse pour la dernière fois lors du match du Rugby Championship et de la Bledisloe Cup entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande à l’Optus Stadium, le 4 octobre 2025. (Photo : Cameron Spencer / Getty Images)

ADVERTISEMENT

La rencontre a également été marquée par les adieux du pilier James Slipper, sorti à la 44e minute pour sa 151e sélection, devenant ainsi l’Australien le plus capé de l’histoire durant une carrière de 16 années.

Le prochain match des Wallabies sera le 1er novembre contre l’Angleterre à Londres tandis que les All Blacks joueront l’Irlande à Chicago le même jour.