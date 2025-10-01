Dans 2 ans s'ouvrira la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie

P… deux ans ! Déjà deux ans ! Dans deux ans sera donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. En attendant le tirage au sort qui aura lieu le 3 décembre 2025, une chose est déjà certaine : c’est l’Australie qui disputera le match d’ouverture (elle connaîtra son adversaire le 3 décembre, donc) à l’Optus Stadium de Perth, là même où les Wallabies vont affronter les All Blacks ce samedi 4 octobre pour la dernière journée du Rugby Championship ; un match à guichets fermés – près de 60 000 supporters.

Après avoir accueilli ces dernières années l’étape australienne su HSBC SVNS (au HBF Park de 20 000 places), Perth continue de se placer sur la carte du rugby en Australie, bien qu’éloignée des grands centres de la côte Est – Brisbane, Sydney se situent à plus de 5h d’avion ; Melbourne est un peu plus près : 4h15.

« C’est formidable de voir la Coupe du Monde de Rugby revenir en Australie, et je suis heureux que l’Australie-Occidentale joue un rôle central. Ce sera le plus grand événement sportif jamais organisé en Australie-Occidentale », a martelé le Premier de l’Etat, Roger Cook.

« Imaginez l’Australie-Occidentale comme le lieu où tout démarre : six semaines incroyables de compétition, un coup d’envoi spectaculaire, un tournoi qui restera dans l’histoire. L’État sera à l’épicentre dès le premier jour. »

D’autant que la RWC innove avec pour la première fois, 24 équipes qui s’affronteront en six poules et un huitième de finale a été instauré, ajoutant encore un peu plus d’enjeux dans une compétition qui n’en manque pourtant pas. 52 matchs en tout.

« Dans deux ans jour pour jour, Perth et l’Australie seront au centre de la scène mondiale. La Coupe du Monde de Rugby 2027 sera différente de tout ce que nous avons connu auparavant », a affirme Chris Stanley, directeur général de Rugby World Cup 2027 lors d’une cérémonie des “2 years to go” à Perth où seront disputés cinq matchs de poule et deux huitièmes de finale.

Et déjà ce sont les six autres villes hôtes qui commencent à se préparer : Sydney (5 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales, le match pour la 3e place et la finale), Brisbane (6 matchs de poule, 2 huitièmes de finale et 2 quarts de finale), Melbourne (7 matchs de poule et 2 huitièmes de finale), Adelaide (5 matchs de poule), Newcastle (4 matchs de poule) et Townsville (4 matchs de poule).

Au-delà du rugby, l’impact espéré est colossal : un milliard de dollars attendus et plus de 250 000 visiteurs étrangers. Le calendrier sera dévoilé début 2026. Deux millions et demi de billets seront mis en vente dès février.

ADVERTISEMENT