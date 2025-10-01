Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
15 - 16
FT
33 - 18
FT
35 - 21
FT
31 - 19
FT
13 - 19
FT
31 - 5
FT
33 - 10
FT
23 - 24
FT
37 - 13
FT
84 - 31
FT
33 - 17
FT
20 - 16
FT
11 - 28
FT
32 - 20
FT
40 - 26
FT
Rugby World Cup

Dans 2 ans s'ouvrira la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie

De jeunes joueurs posent lors d’un événement médiatique célébrant le compte à rebours « Deux ans avant la Coupe du Monde de Rugby 2027 », au Kings Park de Perth, le 1er octobre 2025. (Photo : Janelle St Pierre / World Rugby via Getty Images)

P… deux ans ! Déjà deux ans ! Dans deux ans sera donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie. En attendant le tirage au sort qui aura lieu le 3 décembre 2025, une chose est déjà certaine : c’est l’Australie qui disputera le match d’ouverture (elle connaîtra son adversaire le 3 décembre, donc) à l’Optus Stadium de Perth, là même où les Wallabies vont affronter les All Blacks ce samedi 4 octobre pour la dernière journée du Rugby Championship ; un match à guichets fermés – près de 60 000 supporters.

Après avoir accueilli ces dernières années l’étape australienne su HSBC SVNS (au HBF Park de 20 000 places), Perth continue de se placer sur la carte du rugby en Australie, bien qu’éloignée des grands centres de la côte Est – Brisbane, Sydney se situent à plus de 5h d’avion ; Melbourne est un peu plus près : 4h15.

« C’est formidable de voir la Coupe du Monde de Rugby revenir en Australie, et je suis heureux que l’Australie-Occidentale joue un rôle central. Ce sera le plus grand événement sportif jamais organisé en Australie-Occidentale », a martelé le Premier de l’Etat, Roger Cook.

« Imaginez l’Australie-Occidentale comme le lieu où tout démarre : six semaines incroyables de compétition, un coup d’envoi spectaculaire, un tournoi qui restera dans l’histoire. L’État sera à l’épicentre dès le premier jour. »

D’autant que la RWC innove avec pour la première fois, 24 équipes qui s’affronteront en six poules et un huitième de finale a été instauré, ajoutant encore un peu plus d’enjeux dans une compétition qui n’en manque pourtant pas. 52 matchs en tout.

« Dans deux ans jour pour jour, Perth et l’Australie seront au centre de la scène mondiale. La Coupe du Monde de Rugby 2027 sera différente de tout ce que nous avons connu auparavant », a affirme Chris Stanley, directeur général de Rugby World Cup 2027 lors d’une cérémonie des “2 years to go” à Perth où seront disputés cinq matchs de poule et deux huitièmes de finale.

Et déjà ce sont les six autres villes hôtes qui commencent à se préparer : Sydney (5 matchs de poule, 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale, 2 demi-finales, le match pour la 3e place et la finale), Brisbane (6 matchs de poule, 2 huitièmes de finale et 2 quarts de finale), Melbourne (7 matchs de poule et 2 huitièmes de finale), Adelaide (5 matchs de poule), Newcastle (4 matchs de poule) et Townsville (4 matchs de poule).

Au-delà du rugby, l’impact espéré est colossal : un milliard de dollars attendus et plus de 250 000 visiteurs étrangers. Le calendrier sera dévoilé début 2026. Deux millions et demi de billets seront mis en vente dès février.

Related

Coupe du Monde de Rugby 2027 : tirage au sort des poules le 3 décembre 2025

Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027 dévoilera les poules des 24 équipes qualifiées en Australie.

Read Now

ADVERTISEMENT

Download the RugbyPass app now!

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Nassira Konde : la nouvelle poupée Barbie de Mattel

2

La furie de Mola après la furia de Bayonne : « tu prends le bus, tu fermes ta g*** et tu te mets à bosser »

3

Ces joueurs qui pourraient être convoqués pour les tests de novembre

4

Encore une masterclass pour Esteban Capilla : de la dynamite en barre, un bleu en devenir

5

Perpignan : réunions de crise chez le président ; le staff renforcé ?

6

DIRECT - résultats et stats de la 5e journée de Top 14

7

Transferts : les arrivées de Tom Willis et Josh Adams évoquées en Top 14

8

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Tony Brown's new-look attack has garnered headlines, but the trusty muscle of South Africa's pack underpinned a second straight Rugby Championship title.

16
LONG READ

Ben Murphy – Connacht’s ‘quiet guy’ making some noise in race to succeed Ireland icons

With Conor Murray retired and Jamison Gibson-Park 35 by RWC27, Ben Murphy is eager to put himself at the front of the No.9 queue.

LONG READ

'Adapting to referees is giving Wallabies growing pains'

Joe Schmidt's team were unable to change Andrea Piardi's perception at the breakdown, just as Canada toiled to paint good scrum pictures in the World Cup final.

109

Comments on RugbyPass

O
Otagoman II 16 minutes ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Yeah 2 matches in a row showed clear dominance. I think even Ryan is in denial.

16 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

The issue with Love is the worst, if most important, of the incompetent selections between 10 and 15 that has defined Robertson's AB's in 2024, and 2025 up until last weekend.

Very few raise serious questions over the forwards and halfbacks. They have brought new players [Tosi, Norris, Holland, Parker, Sititi, Ratima, Hotham] through quickly even though they had more experienced options and already had a relatively inexperienced group in place. They haven't flinched, have given them squad places, given them minutes. The forwards are the best NZ's got, and they are developing. Ryan and Robertson know what they are doing there.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 1 hour ago
Barrett to return, Lomax to miss Northern Tour for All Blacks

He definately speaks gibberish. I wonder how the players understand him.

7 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Yep Sacha is at the start a bit like Dan Carter. But it is the start of something special…

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'



Laurie Mains is not giving much credit to the SA scrum. He thinks that the ABs had a concentration problem rather than an ability one.

That would explain a one-off scrum but not a series where they are under the pump. Both the AB tightheads were under extreme pressure though Lomax will get back into it.



...

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

He’s certainly not Nass Botha of for that matter Gerald Bosch JD! I think 10 is covered but the backline coordination is better off turnover ball than it is in phase play.

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Not sure that theory extends to front row though Rugs, with Louw atg over 140 kilos and the Tank at 130. Wessels has the attribute you note but he’s about 20 kilos lighter.

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

It must have been disheartening for the AB props to come off so badly v the Boks having upsized so considerably.

France still needs ot find a THP to replace Uini Atonio so not sure even they are ready for the front rows SA will throw at them. A lot depend on Tevita Tatafu right now.



...

16 Go to comments
B
BleedRed&Black 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Try again.

Love is 24, not 25. He and Feinberg-Mngomezulu's were born 14 months apart, so Love is only 1 year ahead of him in the professional cycle.



...

30 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'



The days of a complete tight 5 on the bench are over. Unless of course Rassie resurrects it in the playoff rounds in RWC 2027.

I wouldn’t bet on it Rugs! I thnik he’s put it in cotton wool, but I expect we’ll be seeing more of teh 6/2 and 7/1 with some hybrid forwards/backs on the bench.



...

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

The under 20s Argies did not play with a ‘no props policy’ at all and it was a welcome breath of fresh air. We’ll be seeing more of Rapetti, Wenger, Galvan, Rodriguez etc in future years…

16 Go to comments
S
Spew_81 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Agree you only get experienced by playing. But time on the field e.g. at 14 or 15 will make Love more comfortable when he gets a run at 10.

Robertson should look to give Love time at 10 on the end of year tour. A start might be a bit too far. Maybe start Love at 14 or 15 against Wales or Scotland; and - hopefully - if the All Blacks build a decent lead, move Love into 10 for the rest of the test.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

That shows how pathetic it’s become under Razor. Two years of coaching and all we are hoping for is a player to get a shot in the last test of his second year.

30 Go to comments
D
DM 2 hours ago
Joe Schmidt sends clear message to run down Wallabies

The lack of depth in elite players caused Bledisloe demise. NZ can bring in elite replacements Australia not so much. Contrast McKenzie and Edmed eg. One experienced one out of his depth.Bit tough to criticises fitness given 2nd half comebacks this season. And AB didn't “brush off” Australia. Given depth NZ less impressive. And Australia beat South Africa and Argentina and were competitive every game. NZ last oneagainst SA a national shame

4 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Sacha also got a game. Something Razor refuses to give Love or any other young 10. Actually they arnt young. Just younger than BB by 8 years.

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Thay’ all true, test rugby shouldn’t be a freeby but you have to develop younger players. Iys almost like we need BB to go down injured for the whole NH tour, but apparently he’s going to be fine do no developing will get done.

After Saturday, I think its time to see JB at 15, QT and LF centres.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Agree, it appears injury is the only way in to the team in the 10 position. Youth was once a part of rugby that NZ did so well.

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Its simply because Razor refuses to develop any 10s because he is saving the spot. Jacomb and Reihanna are now older than BB and DC were when they won world player of year awards.

All Eggs, one basket.



...

30 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Papali’i and Sotutu have been great in NPC this year and reminding us that they could’ve been on the field this year. Papali’i would’ve been a great ruck presence in some of those slugfests vs the Pumas and Springboks and Hoskins, after a bit of a dip in his Blues form this year from last year (not helped by injuries) regained that form for Counties. Fusitu’a was being called a potential All Black at at the end of the year - he could be getting a run too, same with Xavier Numia who was one of the players to watch last year before injury.

In the backs though, they need to do a big overhaul and focus on who’s not likely to be in decline by 2027. Clarke, Carter, Fainga’anuku, Tupaea, Proctor, Jordan and Narawa need to stay. Reece needs to go as does Rieko. Jacomb, Reihana and Love all need to be given more and more game time as the games progress if we want to make sure we don’t get locked into Beaudy and DMac. Ennor is a huge risk because he’s far too injury prone. The most untapped talent in that backline that sadly was lost to injury is Tavatavanawai and he needs to be looked at more when he’s healthy. The other one is Kyren Taumoefolau, assuming he keeps his form up for the Chiefs next year.



...

30 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Foster should never have been elevated there in the first place. I have my issues with Razor at the moment, particularly around selections and fairly boring tactics, but the four years of Foster also brought us back a few years in development. Anyone who saw his Chiefs teams of the 2000s could’ve seen this coming - it was an exciting but inconsistent bunch that would follow up amazing tries with bonehead mistakes.

30 Go to comments