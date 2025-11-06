L'Afrique du Sud actuelle ? « La meilleure équipe qui n'ait jamais existé » selon Galthié

Le XV de France s’apprête-t-il à défier samedi au Stade de France la meilleure équipe de tous les temps ? Pour Fabien Galthié, c’est oui. Ce jeudi au CNR de Marcoussis, le sélectionneur du XV de France a fait l’éloge de l’Afrique du Sud en marge de l’annonce de sa composition et s’est hasardé à comparer son équipe actuelle à ce que le rugby mondial a produit de mieux depuis qu’il existe. Et pour lui, sa place est tout en haut.

« C’est la meilleure équipe au monde et certainement la meilleure équipe qui n’ait jamais existé. Ils sont sur une phase de développement croissante, double champion du monde, en capacité de sortir encore des joueurs. Tout est construit avec une vision qui les amène à 2027. Cette équipe est encore plus forte que les précédentes équipes d’Afrique du Sud qu’on ait joué. »

L’Afrique du Sud et son « très grand manager » Rassie Erasmus

D’où un « défi immense » pour ses Bleus samedi au Stade de France, qui n’ont « jamais joué une équipe aussi forte », encadrée par « un très grand manager », Rassie Erasmus.

Doubles champions du monde en titre, également doubles vainqueurs du Rugby Championship, les Springboks s’avancent au Stade de France dans le costume de favoris. Avec un historique récent très en leur faveur face à la France, eux qui n’ont perdu qu’une seule des neuf dernières confrontations avec les Bleus, en 2022 à Marseille (30-26).

La dernière d’entre elle, le fameux quart de finale de Coupe du monde 2023 remporté d’un point par les partenaires de Siya Kolisi, demeure une cicatrice ouverte pour le rugby français.