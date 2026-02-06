La liste des blessés après la victoire de la France sur l'Irlande

Même si contrairement à l’an passé il n’y a pas eu de blessures notables entraînant une suspension de la rencontre (Antoine Dupont était sorti à la 30e minute), le match France vs. Irlande du jeudi 5 février n’a pas été sans conséquence pour les Bleus.

ADVERTISEMENT

Ainsi, le troisième-ligne François Cros a été sorti par précaution à la 62e minute de jeu, remplacé par Lenni Nouchi. Celui-ci était alors l’avant-dernier entrant – Baptiste Serin n’a disputé que sept minutes – pour venir redresser une barre qui penchait du côté de l’Irlande.

Graphique d'évolution des points France gagne +22 Temps passé en tête 69 Minutes passées en tête 0 85% % du match passés en tête 0% 67% Possession sur les 10 dernières minutes 33% 7 Points sur les 10 dernières minutes 0

« C’est vrai qu’on a eu un petit temps faible et il a fallu défendre proche de notre ligne. Tous les rentrants et toute l’équipe, je pense qu’on s’est serré comme on avait dit avant le match pour ne pas encaisser beaucoup de points. Et c’est ce qu’on a réussi à faire sur ce temps faible, et c’est positif pour la suite », a témoigné le troisième-ligne de Montpellier au micro de France 2.

Cros, Moefana et Aldegheri

Parmi les autres sorties prématurées, celle du trois-quarts centre Yoram Moefana à la 49e, remplacé par Kalvin Gourgues pour sa deuxième sélection.

VIDEO

Enfin, à la mi-temps, le pilier droit Dorian Aldegheri avait signalé quelques gênes et a donc été sorti lui aussi à la 49e. « On le gère, il est en phase de reprise avec son club et donc avec nous », a confirmé Fabien Galthié.

Pas de gros pépins donc dans ce choc qui a pourtant fait la part belle au combat. La prochaine rencontre ayant lieu dix jours plus tard, les joueurs bénéficieront d’une bonne plage de récupération.