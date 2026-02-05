La France réussit son entrée dans le Tournoi : « il ne faut pas non plus s’enflammer » (Ramos)

Le XV de France a signé une démonstration de force 36-14 face à une équipe d’Irlande empruntée jeudi 5 février au Stade de France. Victorieux cinq essais à deux, les joueurs de Fabien Galthié ont décroché au passage un point de bonus offensif, tout en privant leurs adversaires du bonus défensif, un paramètre qui pourrait compter dans le décompte final.

Autre bonne nouvelle, les Bleus profitent de ce succès pour déposséder le XV du Trèfle de sa 4e place au classement mondial. « Commencer le tournoi à domicile, ça implique quasiment une victoire obligatoire », avertissait la veille Antoine Dupont. Mission accomplie, et sans jamais trembler, face à un XV du Trèfle privé de nombreux cadres (Aki, Henshaw, Hansen, Keenan, Porter, Furlong).

Le demi de mêlée et capitaine des Bleus, de retour en sélection onze mois après sa blessure contre l’Irlande, en a profité pour prendre une petite revanche personnelle contre ces hommes en vert face à qui il avait laissé un genou à Dublin en mars dernier. Une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant neuf mois, le privant des tests d’automne.

Jalibert dans tous les bons coups

Sans Romain Ntamack, son partenaire habituel à la charnière en sélection comme au Stade toulousain, blessé, “Super Dupont” était cette fois associé à l”ouvreur de l’UBB Matthieu Jalibert, stratosphérique depuis le début de la saison. Et le duo a parfaitement fonctionné, avec un “Jalib” enfin libéré en bleu.

Le n°10 girondin a été dans tous les bons coups jeudi soir, à l’origine du premier essai de Bielle-Biarrey sur un 50-22 sauvé en catastrophe par Prendergast (13e), en marquant lui-même le deuxième essai sur un côté fermé de Dupont sur une mêlée à 5 m (22e), et enfin en étant à l’origine du troisième essai, signé Charles Olllivon (34e), en jouant rapidement une touche puis en sortant sa spéciale, un petit coup de pied par dessus foudroyant, puis du cinquième de Théo Attissogbe, inscrit en coin en toute fin de match (80e).

Sérieux, appliqué, le XV de France a aussi montré qu’il avait de la classe, avec un quatrième essai, celui du bonus, tout simplement magnifique : petit par dessus de Dupont derrière un ruck, reprise en demi-volée par Ramos, et “LBB” encore, avec ses jambes de feu, pour enfoncer un peu plus les hommes d’Andy Farrel (29-0) dès la 47e.

Alors, certes, les Irlandais ont ensuite redressé la tête, avec deux essais en trois minutes, signés Timoney (59e) et Milne (62e), mais le match était déjà plié. Et c’est même l’ailier palois Théo Attissogbe qui a conclu le festival bleu.

Le record de Thomas Ramos

Victoire bonifiée pour le XV de France, qui s’est dégagé la voie vers une éventuelle “finale” le 14 mars sur cette même pelouse de Saint-Denis, contre le XV de la Rose. Avant cela les Bleus auront d’abord deux rendez-vous a priori très abordables, chez de très faibles Gallois dans une semaine (15 février) à Cardiff puis contre l’Italie le 22 février à Lille. Puis il ne faudra pas trébucher en Ecosse le 7 mars à Murrayfield, pour que les Bleus voient s’ouvrir les portes d’un 11e Grand Chelem.

« Il ne faut pas non plus s’enflammer, c’est que le premier match du tournoi », a réagi sur France 2 l’arrière Thomas Ramos, qui est devenu le premier international français à passer la barre des 500 points dans le rugby international. « Je crois qu’on a fait une première mi-temps qui nous a permis de maîtriser ce match, malgré un passage à vide en début de deuxième période. On a été très sérieux. Je pense qu’on a aussi un petit peu gagné l’occupation du terrain ce soir, et les duels en l’air. C’est ce qui nous a permis de garder cette équipe sous pression. C’est plutôt bien pour entamer ce tournoi.

« Ça fait plaisir de pouvoir travailler des choses durant la semaine et que ce soit plutôt bien ce soir. Quand on joue derrière, ça fait plaisir malgré les conditions difficiles. C’est un très bon premier match. Il ne faut pas s’enflammer, il faut continuer sur ces bases-là. Là où on a pêché un petit peu, c’est pour réduire des essais pris peut-être trop facilement. Mais c’est sûr que par rapport à la semaine, c’est plutôt très positif. »