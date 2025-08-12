Kolisi pour la première fois n°8 : l'explication de Rassie Erasmus

Rassie Erasmus a une fois de plus pris tout le monde de court. D’abord, en annonçant son équipe des Springboks un lundi, alors que le match a lieu le samedi suivant. Habituellement, la règle est de déclarer son équipe 48h maximum avant la rencontre, même si certains souhaiteraient attendre jusqu’à la dernière heure pour mieux surprendre l’adversaire. Erasmus, non. Lui, il annonce la couleur tout de suite alors que l’Australie attendra le dernier moment légal.

« C’est parce que nous préparons ce match contre l’Australie depuis trois semaines, ce qui n’arrive pas souvent. En général, après la série de tests, le match suivant arrive assez vite », explique le sélectionneur de l’Afrique du Sud. « Si on annonce l’équipe dès le lundi, c’est pour mettre fin aux spéculations et permettre aux joueurs de savoir qui va jouer, afin qu’on puisse se concentrer sur un bon travail à l’entraînement.

« Quand on regarde la composition de leur groupe, ils ont emmené beaucoup d’avants en tournée. On pourrait donc changer vendredi et réintégrer RG [Snyman] si l’Australie opte pour un banc à six avants et deux arrières. S’ils restent sur un cinq/trois, ce qui est globalement leur formule actuelle, on ne changera rien. »

Autre surprise, le positionnement de Siya Kolisi (34 ans, 93 sélections) en n°8, lui qui est plus à gauche de la troisième-ligne qu’à droite. Si Kolisi a déjà joué troisième-ligne centre en club, notamment avec les Sharks de Durban, c’est la première fois qu’il le fera au niveau international.

Ce choix s’explique par les absences des titulaires habituels au poste. Jasper Wiese purge actuellement une suspension de quatre matchs pour un coup de tête infligé à un adversaire lors d’un test de préparation contre l’Italie. Kolisi évoluera aux côtés de Pieter-Steph du Toit et Marco van Staden, avec Lood de Jager et Eben Etzebeth en deuxième ligne.

« On a finalement changé d’avis », admet Rassie Erasmus. « Plus on s’est entraînés et préparés pour ce test, plus on s’est rendu compte qu’un joueur ne joue huit que sur les mêlées, et il y en a 13 ou 14 par match. Le jeu courant est bien plus présent, et avoir Pieter-Steph du Toit, Marco van Staden et Siya sur le terrain en même temps est une bonne chose, car l’Australie est redoutable dans le jeu au sol. Ces trois joueurs peuvent nettoyer et on en aura besoin. Siya va pousser en mêlée, mais parfois il passera sur l’aile et Marco sera huit.

« L’entraîneur des avants, Daan [Human], est satisfait de la manière dont il pousse en mêlée, mais au-delà de ça, ces joueurs seront essentiels dans le jeu courant. J’avais dit il y a quelques semaines que Siya est un six et non un huit, mais on en est venu à la conclusion qu’il n’y aura pas tant de situations que ça dans le match où on aura besoin de lui à ce poste. »

Erasmus anticipe que cette frange du jeu sera déterminante, surtout après avoir vu les deux derniers tests des Wallabies contre les Lions. « Si on regarde [Taniela] Tupou, [Rob] Valetini, [Will] Skelton et leur troisième ligne, c’est très solide. Ils ont aussi très bien tenu la mêlée en seconde période contre les Lions. Mais je pense qu’il y aura surtout un gros contest dans les airs », assure Erasmus.

« En altitude, le ballon vole loin, donc le jeu au pied long aura son importance. Et ils ont d’excellents joueurs dans les airs : [Joseph-Aukuso] Suaalii, le jeune [Max] Jorgensen, l’autre ailier [Dylan Pietsch] qui est très combatif, et le centre [Len Ikitau] également. Je ne pense pas que ce sera un concours de coups de pied, mais la bataille dans les airs sera déterminante. »