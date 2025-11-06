Kolisi centenaire et pas mal de revenants Springboks face à la France

La voici donc la composition de « peut-être la meilleure équipe qui ait jamais existé », selon Fabien Galthié. Le sélectionneur de l’Afrique du Sud Rassie Erasmus a dévoilé son groupe des 23 qui rencontrera la France pour la première fois depuis ce quart de finale funeste de la Coupe du Monde de Rugby 2023 où les Springboks avaient gagné 29-28.

ADVERTISEMENT

Onze joueurs présents samedi faisaient déjà partie du groupe qui avait éliminé la France ce jour-là à Saint-Denis. Douze étaient sur le terrain lors du duel à Marseille en 2022. Parmi eux, Malcolm Marx, qui avait manqué le Mondial 2023 après une grave blessure au genou.

Samedi 8 novembre, au Stade de France, Siya Kolisi disputera son centième match avec les Springboks. Une barre symbolique atteinte face aux Bleus, pour un homme devenu l’un des symboles du rugby sud-africain, brièvement passé par le Racing 92 sans y avoir laissé le meilleur souvenir. Ce sera aussi le 50e test de Rassie Erasmus à la tête de la sélection. Deux jalons forts dans un même rendez-vous, que l’encadrement sud-africain aborde avec respect et humilité, en opérant cinq changements dans le XV de départ victorieux du Japon.

Boan Venter, Malcolm Marx et Thomas du Toit forment une première ligne entièrement renouvelée. Eben Etzebeth est aligné aux côtés de Lood de Jager en deuxième ligne, tandis que Kolisi, Pieter-Steph du Toit et Jasper Wiese reforment une troisième ligne expérimentée, identique à celle du match contre la France en novembre 2022.

Deux ajustements chez les trois-quarts : Damian Willemse glisse à l’arrière, reléguant Cheslin Kolbe sur l’aile. L’autre aile reste occupée par Kurt-Lee Arendse. Au centre, Jesse Kriel et Damian de Allende forment une paire expérimentée, tandis que la charnière sera composée de Cobus Reinach à la mêlée et du jeune Sacha Feinberg-Mngomezulu à l’ouverture.

France South Africa Toutes les stats et les données

Sur le banc, seul changement par rapport au dernier test contre le Japon : RG Snyman, titularisé à Wembley, prend la place de Kwagga Smith, ménagé en raison d’une gêne physique. Le reste des remplaçants reste inchangé avec Johan Grobbelaar, Gerhard Steenekamp et Wilco Louw en doublure de la première ligne, Ruan Nortje et André Esterhuizen pour compléter le cinq de devant, et Grant Williams et Manie Libbok en soutien des lignes arrière.

« Nous avions prévu d’apporter quelques changements pour ce match et nous continuerons à faire tourner les joueurs tout au long de la tournée afin de donner leur chance au plus grand nombre, tout en essayant d’atteindre nos objectifs sur le terrain », a expliqué Rassie Erasmus.

« Cependant, c’est l’équipe qui nous semble la mieux adaptée à la façon dont nous aimerions jouer ce week-end et à ce que nous attendons de la France. Beaucoup d’entre eux ont déjà affronté la France en 2022 et 2023 ; ils savent donc à quoi s’attendre de la part de l’équipe hôte et ont déjà goûté à l’ambiance d’un match devant un public passionné. »

Échanges de compliments entre les sélectionneurs

Les Springboks s’attendent à un sursaut d’orgueil des Bleus, deux ans après le quart de finale perdu de justesse au Mondial : « C’est un gros match. On sait que la France aura à cœur de réagir. La France dispose d’une équipe de qualité dans tous les domaines, avec de bons avants et arrières, et c’est une équipe qui joue pendant les 80 minutes », indique Erasmus, renvoyant à Galthié les compliments que celui-ci avait formulés plus tôt dans la journée.

« C’est peut-être la meilleure équipe au monde qui ait jamais existé », avait alors assuré le sélectionneur des Bleus. « Ils sont sur une phase de développement croissante. Ils sont doubles champions du monde, ils viennent de gagner pour la deuxième fois le Rugby Championship. Ils sont en capacité aujourd’hui de sortir encore des joueurs et de développer leur réservoir de par leur organisation. Le défi sportif est le plus difficile du moment pour cette génération, on n’a jamais joué une équipe aussi forte. C’est l’équipe la plus forte qu’on ait jouée depuis 6 ans, 7 ans, sans problème. »

L’équipe d’Afrique du Sud (contre la France)

Boan Venter (Edinburgh) – 5 sélections Malcolm Marx (Kubota Spears) – 85 sélections Thomas du Toit (Bath) – 30 sélections Eben Etzebeth (Hollywoodbets Sharks) – 138 sélections Lood de Jager (Wild Knights) – 72 sélections Siya Kolisi (capitaine, Hollywoodbets Sharks) – 99 sélections Pieter-Steph du Toit (Toyota Verblitz) – 93 sélections Jasper Wiese (Urayasu D-Rocks) – 40 sélections Cobus Reinach (DHL Stormers) – 47 sélections Sacha Feinberg-Mngomezulu (DHL Stormers) – 16 sélections Kurt-Lee Arendse (Vodacom Bulls) – 28 sélections Damian de Allende (Wild Knights) – 94 sélections Jesse Kriel (Canon Eagles) – 85 sélections Cheslin Kolbe (Tokyo Sungoliath) – 47 sélections Damian Willemse (DHL Stormers) – 45 sélections

Remplaçants :

16. Johan Grobbelaar (Vodacom Bulls) – 4 sélections

17. Gerhard Steenekamp (Vodacom Bulls) – 12 sélections

18. Wilco Louw (Vodacom Bulls) – 25 sélections

19. RG Snyman (Leinster) – 47 sélections

20. Ruan Nortje (Vodacom Bulls) – 14 sélections

21. Andre Esterhuizen (Hollywoodbets Sharks) – 25 sélections

22. Grant Williams (Hollywoodbets Sharks) – 25 sélections

23. Manie Libbok (Kintetsu Liners) – 25 sélections

ADVERTISEMENT