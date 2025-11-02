Joris Segonds forfait, Léo Barré réintègre le XV de France

L’arrière parisien Léo Barré remplace l’ouvreur bayonnais Joris Segonds, « forfait », dans le groupe des 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour préparer les retrouvailles avec les Springboks sud-africains samedi 8 novembre au Stade de France, a annoncé la Fédération dimanche dans un communiqué.

Sélectionné à neuf reprises sous le maillot bleu, l’arrière du Stade Français, 23 ans, remplace son ancien partenaire de 28 ans, qui évolue à l’Aviron bayonnais depuis la saison 2024-2025. Le communiqué ne précise pas la raison de l’absence de l’ouvreur basque.

Segonds était sorti touché lors du match de Top 14 samedi à Montauban, largement dominé par l’Aviron bayonnais (49-7), après avoir réussi six transformations. Léo Barré, lui, n’avait pas été conservé dans le deuxième groupe de préparation alors qu’il venait de passer la première semaine à Marcoussis.

Après les doubles champions du monde en titre samedi, pour des retrouvailles après le quart de finale du Mondial 2023 perdu d’un point par les Tricolores (29-28) sur cette même pelouse de Saint-Denis, les Bleus affronteront les Fidji le 15 novembre à Bordeaux puis l’Australie à nouveau au Stade de France une semaine plus tard.

Liste des 42 joueurs appelés pour affronter l’Afrique du Sud

Les avants (23 joueurs)

Dorian Aldegheri (Stade Toulousain, 32 ans, 22 sél.)

Grégory Alldritt (Stade Rochelais, 28 ans, 56 sél.)

Hugo Auradou (Section Paloise, 22 ans, 7 sél.)

Paul Boudehent (Stade Rochelais, 25 ans, 19 sél.)

Esteban Capilla (Aviron Bayonnais, 22 ans, 0 sél.)

Guillaume Cramont (Stade Toulousain, 24 ans, 0 sél.)

Baptiste Erdocio (Montpellier HR, 25 ans, 2 sél.)

Thibaud Flament (Stade Toulousain, 28 ans, 32 sél.)

Jean-Baptiste Gros (RC Toulon, 26 ans, 37 sél.)

Mickaël Guillard (LOU Rugby, 24 ans, 11 sél.)

Oscar Jegou (Stade Rochelais, 22 ans, 6 sél.)

Anthony Jelonch (Stade Toulousain, 29 ans, 32 sél.)

Thomas Laclayat (Section Paloise, 28 ans, 1 sél.)

Maxime Lamothe (Union Bordeaux-Bègles, 27 ans, 0 sél.)

Julien Marchand (Stade Toulousain, 30 ans, 45 sél.)

Jimi Maximin (Section Paloise, 26 ans, 0 sél.)

Emmanuel Meafou (Stade Toulousain, 27 ans, 9 sél.)

Régis Montagne (ASM Clermont, 25 ans, 2 sél.)

Rodrigue Neti (Stade Toulousain, 30 ans, 2 sél.)

Charles Ollivon (RC Toulon, 32 ans, 46 sél.)

Emerick Setiano (Aviron Bayonnais, 29 ans, 6 sél.)

Romain Taofifenua (Racing 92, 35 ans, 57 sél.)

Cameron Woki (Union Bordeaux-Bègles, 26 ans, 32 sél.)

Les arrières (19 joueurs)

Pierre-Louis Barassi (Stade Toulousain, 27 ans, 8 sél.)

Léo Barré (Stade Français, 23 ans, 9 sél.)

Louis Bielle-Biarrey (Union Bordeaux-Bègles, 22 ans, 19 sél.)

Fabien Brau-Boirie (Section Paloise, 19 ans, 0 sél.)

Théo Chabouni (Castres Olympique, 21 ans, 0 sél.)

Nicolas Depoortere (Union Bordeaux-Bègles, 22 ans, 4 sél.)

Gaël Drean (RC Toulon, 25 ans, 0 sél.)

Gaël Fickou (Racing 92, 31 ans, 96 sél.)

Émilien Gailleton (Section Paloise, 22 ans, 10 sél.)

Kalvin Gourgues (Stade Toulousain, 20 ans, 0 sél.)

Aaron Grandidier Nkanang (Section Paloise, 25 ans, 0 sél.)

Baptiste Jauneau (ASM Clermont, 21 ans, 2 sél.)

Nolann Le Garrec (Stade Rochelais, 23 ans, 13 sél.)

Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles, 32 ans, 27 sél.)

Romain Ntamack (Stade Toulousain, 26 ans, 40 sél.)

Damian Penaud (Union Bordeaux-Bègles, 29 ans, 56 sél.)

Thomas Ramos (Stade Toulousain, 30 ans, 44 sél.)

Ugo Seunes (Racing 92, 24 ans, 0 sél.)Cheick Tiberghien (Aviron Bayonnais, 25 ans, 0 sél.)