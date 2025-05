Jérôme Daret (France 7) : « Il faut accepter ce moment de turbulence »

Jérôme Daret, le patron du 7 français, sacré Entraîneur de l’Année aux World Rugby Awards 2024 quelques mois après la médaille d’or de la France aux Jeux olympiques de Paris 2024, tire le bilan de la saison de l’équipe de France à 7, cinquième au tournoi de Los Angeles comme au classement général.

« C’est un peu logique aussi… on est en plein dans une transformation, une passation, un héritage en quelque sorte. Il y a un nouveau staff, une nouvelle génération de joueurs. Je pense qu’on est l’équipe qui a le plus changé de braquet », a-t-il confié sur l’antenne de Sud Radio.

L’Australie inscrit un essai qui met au fin au choc contre les Bleus Les Français terminent donc le tournoi de Los Angeles avec une victoire contre l’Australie (33-7) et décrochent la 5ème place ✅#HSBCSVNSLAX #HSBCSVNS #rugby pic.twitter.com/HgEMGL9b1H — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) May 4, 2025

« On est déjà tournés vers 2028, donc il faut qu’on avance. On a bossé sur cette notion d’héritage, tout en amenant de l’évolution, de l’optimisation… cette envie d’aller de l’avant. On n’a pas trop de temps à perdre non plus. Et je crois qu’il y a un petit jeu stratégique qui commence à se mettre en place maintenant. »

L’exemple de l’Afrique du Sud

Compte tenu de l’évolution de France 7 à l’issue de la médaille d’or olympique, terminer à ce niveau n’est pas non plus totalement négatif. Il n’y a qu’à se souvenir de l’Afrique du Sud, jadis surpuissante sur le circuit mondial de rugby à 7, et qui est tombée au plus bas jusqu’à jouer sa participation aux JO 2024 de Paris au tournoi de repêchage de Monaco !

Aujourd’hui, les Blitzboks remontent petit à petit avec une médaille d’or à Cape Town, une médaille d’argent à Vancouver et un titre mondial à Los Angeles.

« On fait une belle saison malgré tout », rappelle Daret en évoquant les deux médailles d’argent des Français cette saison (‘Cape Town et Hongkong). Autre consécration, la présence du capitaine vétéran Paulin Riva dans la Dream Team de la saison et de Enahemo Artaud comme Révélation de l’Année sur le circuit.

The best of the best 😮‍💨 A fully stacked Men’s Dream Team of the Year 💪#HSBCSVNS #HSBCSVNSAWARDS pic.twitter.com/TKvCOVM5Of — HSBC SVNS (@SVNSSeries) May 5, 2025

« On est dans le top 8 mondial, on termine cinquièmes de la saison régulière, avec cette jeune génération. Et on a eu la chance de jouer cette grande finale, qui apporte aussi de l’expérience.

« Bon, ça ne se passe pas très bien, mais il manque pas grand-chose pour les garçons. Alors pour les filles, j’en parle même pas… C’est un jeu qui t’oblige à être hyper exigeant, à aller dans le détail. Et ça, on doit encore l’apprendre, cette nouvelle génération qui entre maintenant dans le combat.

« Il y a un nouveau staff, et une nouvelle population de joueurs qui arrive. Mais en même temps, ils font déjà des choses vraiment magiques ! On se rend compte que rester dans les process, dans les principes de jeu, ça amène beaucoup de bénéfices. Sauf que, quand on joue contre des équipes expérimentées, qui n’ont pas changé grand-chose… elles nous mettent encore des impacts, sur des moments clés, des moments importants. Et le 7, c’est un sport impitoyable pour ça. Ça se joue à rien.

« Mais malgré tout, on sent que le potentiel est là. On sent qu’il y a quelque chose sur lequel on peut s’appuyer, pour faire éclore cette équipe de France de manière solide. Faut juste accepter ce moment un peu de turbulence.

« En ce qui me concerne, pour le parcours que j’ai pu avoir, avant l’arrivée de Benoît Baby, le nouveau coach aujourd’hui, on a eu quelques peaux de banane, quelques cailloux sur la route… et quelques tâches d’huile qui nous ont envoyés dans le ravin aussi. Il faut juste continuer à se battre, à construire. Et les choses vont continuer à progresser, forcément, pour l’équipe de France. Ça, j’en ai aucun doute. »

Jérôme Daret a également livré son sentiment sur la nouvelle formule du circuit mondial que World Rugby a dévoilé dans la semaine et qui sera instaurée à partir de la saison prochaine avec un nombre d’équipes réduit sur le SVNS mais la création d’un parcours clair de qualification et promotion sur trois niveaux.

« Je ne sais pas si la nouvelle version est bien ou pas bien. Mais en tout cas, elle a été pensée pour essayer d’optimiser un peu le circuit, sortir peut-être un peu du broadcast, des médias classiques, pour mettre un éclairage un peu plus fort là-dessus », estime l’homme fort du rugby à 7 français.

« Et cette version-là, avec des tournois à huit, ça réduit aussi l’amplitude d’un tournoi qui, aujourd’hui, est très énergivore pour les staffs et pour les joueurs. C’est vraiment difficile. Quand on vit un tournoi de rugby à 7, il y a la question de l’intégrité physique des joueurs, de la fraîcheur mentale pour les staffs… et aussi du spectacle que ça produit sur le terrain. Quand on voit ce qu’a réussi Hong Kong, je pense qu’il faut s’appuyer là-dessus et trouver le bon format.

« Et aujourd’hui, avec cette nouvelle version, je pense que ça ouvre une vraie réflexion, ça casse un peu les codes. Une équipe qui passe par les zones régionales, qui se qualifie par le Challenger, qui enchaîne avec le SVNS 2… elle peut, à la fin, se retrouver sur les trois Masters, et potentiellement gagner le championnat du monde. Où est-ce qu’on voit ça ailleurs ? Ce format permet ça.

« Ça permet de développer tous les étages. Et peut-être qu’au bout du compte, si la locomotive génère de la ressource financière, par infusion, par effet de contagion, ça permettra à chaque territoire — comme Rugby Europe, Rugby Afrique, ou même en Asie — de se développer.

« Donc je pense que tout ça a besoin d’être maturé, mis sur la table, réfléchi. Et je pense que World Rugby est en train de le faire, dans ce sens-là. Est-ce que c’est bien, pas bien ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c’est qu’il faut changer quelque chose. Faut bouger le curseur. Ça, c’est sûr. »