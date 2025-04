Jack Nowell, des nouveaux crampons pour donner des ailes à La Rochelle

Avec ses tatouages, son casque bariolé et son style de jeu explosif et spectaculaire, Jack Nowell aime attirer les regards. Il le fera une fois de plus ce week-end, lors de La Rochelle – Munster, mais cette fois pour la bonne cause.

ADVERTISEMENT

Stade Rochelais Munster Toutes les stats et les données

À l’occasion du 8e de finale de Champions Cup, l’ailier anglais des Maritimes portera une paire de crampons spéciale, ornée d’une œuvre d’art signée Jordan Dawson. Une représentation du réseau de nerfs qui parcourt le corps humain, en soutien à ‘Wings for Life World Run’, une course virtuelle mondiale visant à collecter des fonds pour la recherche sur la moelle épinière. Nowell est ambassadeur de l’événement, et offre à quiconque rejoint son équipe la chance de remporter ces crampons uniques.

L’ancien joueur des Exeter Chiefs a déjà marqué les esprits dans cette compétition en battant plus de défenseurs que tout autre joueur. Et si les essais se sont faits plus rares depuis son arrivée à La Rochelle en début de saison 2023-2024, Nowell ne se laisse pas abattre. Pour lui, l’important n’est pas de marquer, mais de contribuer à la victoire de l’équipe.

« J’ai connu une certaine période de disette, notamment sur ma première saison. Évidemment, c’est agréable de marquer des essais, de voir son nom sur la liste des marqueurs. Mais je ne marque pas des essais pour moi-même, je marque pour l’équipe et je ne juge pas ma carrière, ou même le match que je viens de jouer, sur le fait d’avoir marqué cinq essais ou zéro. Pour moi, le principal, c’est que l’équipe gagne », explique-t-il à RugbyPass au cours d’une discussion via Zoom.

Nowell : « J’aime bien faire d’autres trucs sur le terrain que les ailiers ne font pas »

« Je préfère largement être à l’origine de quatre essais qu’en marquer un moi-même. J’aime bien faire d’autres trucs sur le terrain que les ailiers ne font pas : franchir, plaquer, filer un coup de main aux avants quand ils commencent à être fatigués… Je crois qu’il y a de plus en plus d’ailiers comme moi, et c’est génial à voir. »

Les crampons, spécialement conçus pour l'opération Wings For Life, que Jack Nowell portera lors du match La Rochelle - Munster ce samedi.

Statistiquement, peut-être qu’il souffre de la comparaison avec les ailiers stars comme Damian Penaud ou Louis Bielle-Biarrey, véritables machines à marquer. Mais Nowell est tout aussi important pour son équipe, surtout depuis qu’il a terminé son acclimatation à la vie et au jeu français.

Aujourd’hui, l’international anglais (45 sélections) et sa famille – il a trois enfants – se sentent comme chez eux à La Rochelle. Le joueur, 32 ans la semaine prochaine, est en pleine forme et attribue cette vitalité au climat plus clément et à la gestion avisée de son entraîneur, Ronan O’Gara.

ADVERTISEMENT

« Je suis très bien dans mon corps, c’est peut-être dû à la chaleur, il fait un peu plus chaud ici. ‘ROG’ (O’Gara, NDLR) est très doué pour gérer les joueurs et s’assurer qu’ils sont frais pour le week-end, ce qui fait une grande différence », loue-t-il.

« J’ai l’impression de jouer mon meilleur rugby. J’ai eu l’impression de jouer mon meilleur rugby lors du match contre le Leinster ici, et être capable de faire ça à 31 ans, c’est tout à l’honneur des kinés, du staff et des entraîneurs que nous avons ici ».

Nowell a « envie d’être dans le bus »

Malgré la mauvaise passe traversée par son club (huit matchs sans succès), l’envie de soulever un trophée avec La Rochelle est plus forte que jamais. Les images des célébrations après les victoires en Champions Cup en 2022 et 2023 restent gravées dans sa mémoire.

« Voir les joueurs défiler en bus avec le trophée, entourés de milliers de supporters, c’est une des principales raisons qui m’a amené ici. J’avais envie d’être dans ce bus, de participer à cette fête, et cela me motive à gagner des titres avec cette équipe », avoue-t-il, lui qui a gagné la compétition avec Exeter en pleine période Covid, dans un stade vide.

Pour cela, il a bien conscience que le Stade Rochelais va devoir sortir de l’ornière dans laquelle il se trouve depuis trois mois.

ADVERTISEMENT

« La dynamique n’est pas excellente pour nous en Top 14, mais cette semaine, nous avons l’occasion de repartir sur de nouvelles bases avec une nouvelle compétition et une nouvelle équipe à affronter », encourage-t-il. « Le Munster est une équipe redoutable, et nous devons tout faire pour leur rendre la tâche difficile ».

Le duel contre Munster promet d’être électrique, d’autant plus que plusieurs membres du staff de La Rochelle, dont Ronan O’Gara, sont d’anciens joueurs de l’équipe de Limerick. « Il y aura une saveur particulière à ce match. Cette compétition compte énormément pour ROG et l’équipe, surtout après avoir remporté deux titres consécutifs », conclut Nowell, déterminé à ajouter une nouvelle ligne à son palmarès avec les ‘jaune et noir’.

Cet article a été publié en anglais sur RugbyPass.com et adapté en français par Jérémy Fahner.