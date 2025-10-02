Gordon et Skelton en leaders face aux All Blacks

Jake Gordon et Will Skelton seront titulaires samedi 4 octobre à Perth pour un deuxième test de Bledisloe Cup contre la Nouvelle-Zélande annoncé à guichets fermés à l’Optus Stadium, là même où ils disputeront le match d’ouverture de leur Coupe du Monde de Rugby dans exactement deux ans.

Gordon et Skelton font partie des cinq changements opérés dans le XV de départ après le match d’Auckland. Filipo Daugunu connaît sa première titularisation de l’année à l’aile, Allan Alaalatoa retrouve une place de titulaire en pilier droit, et Tane Edmed formera la charnière avec son coéquipier des NSW, Jake Gordon. Dans la première ligne, 100 % Brumbies, Billy Pollard est aligné au talon, tandis que James Slipper dispute son 151e et ultime test sous le maillot doré.

En deuxième ligne, Will Skelton le Rochelais reforme son duo avec Nick Frost, alors que la troisième ligne reste identique avec Tom Hooper, Fraser McReight et le capitaine Harry Wilson. Les Wallabies évolueront par ailleurs dans leur maillot First Nations pour ce dernier test à domicile de l’année. Au centre, la paire Ikitau–Suaalii poursuit son association, avec Daugunu, Harry Potter et Max Jorgensen pour compléter le triangle arrière.

Sur le banc, Josh Nasser couvrira le poste de talonneur, épaulé par les piliersTom Robertson et Taniela Tupou. Jeremy Williams, capitaine des Western Force, jouera pour la première fois devant son public de Perth. Rob Valetini fait son retour après une blessure, tandis que Ryan Lonergan, déjà 62 minutes de jeu lors de sa première cape la semaine passée, poursuit son apprentissage. James O’Connor est désigné comme doublure à l’ouverture, et Josh Flook fait sa première apparition de l’année.

Australia New Zealand Toutes les stats et les données

L’entraîneur Joe Schmidt a résumé l’état d’esprit du groupe : « L’équipe a su se relever de la déception vécue à Auckland et a travaillé toute la semaine pour préparer ce qui s’annonce comme un nouveau test très difficile contre la Nouvelle-Zélande samedi.

« Le soutien a été fantastique cette année, en particulier lorsque nous jouons en Australie, et nous espérons livrer une performance à la hauteur de ce soutien pour notre dernier test à domicile en 2025. »

Equipe d’Australie (pour affronter la Nouvelle-Zélande à Perth)

James Slipper (150) Billy Pollard (15) Allan Alaalatoa (84) Nick Frost (33) Will Skelton (36) Tom Hooper (18) Fraser McReight (34) Harry Wilson (30) – capitaine Jake Gordon (31) Tane Edmed (3) Filipo Daugunu (14) Len Ikitau (47) Joseph-Aukuso Suaalii (13) Harry Potter (6) Max Jorgensen (16)

Remplaçants

16. Josh Nasser (7)

17. Tom Robertson (35)

18. Taniela Tupou (64)

19. Jeremy Williams (19)

20. Rob Valetini (56)

21. Ryan Lonergan (1)

22. James O’Connor (69)

23. Josh Flook (4)