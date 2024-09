Gallagher Premiership : six joueurs à suivre cette saison

Malgré les déboires financiers et les rumeurs de fusion avec le United Rugby Championship, la Gallagher Premiership reste une compétition-phare du rugby mondial. Le championnat anglais reprend ses droits ce week-end, et RugbyPass vous présente six joueurs à suivre cette année.

Guy Pepper, Bath

La saison dernière, sa classe et son caractère ont fait merveille au sein d’une équipe de Newcastle en perdition. Pepper est un véritable chasseur, toujours prompt à plaquer l’adversaire ou à gratter un ballon. Il a pulvérisé le record de plaquages en Premiership sur un seul match (35 contre les Saracens) et seuls deux joueurs en ont réalisé plus que lui sur l’ensemble de la saison.

Pepper a beau n’avoir que 21 ans, il a déjà subi pas mal de blessures. Il a notamment dû subir une greffe de tendon de porc pour soigner un pied. Il a marqué les esprits l’an dernier, arrivant à maturité dans une équipe de second rang. Une saison pleine qui lui a valu d’être appelé pour la première fois par son équipe nationale pour le dernier match du Tournoi des Six Nations 2024, sans entrer en jeu toutefois. Ce n’est sans doute que partie remise.

Bath va devoir gérer Sam Underhill et devra tirer le meilleur parti du jeune et rugueux flanker.

Si vous n’êtes pas un adepte du Sevens, l’arrivée de l’Argentin aux Harlequins ne vous dit peut-être rien. Dans le cas contraire, cette signature a dû vous enthousiasmer. Isgro était le roi des HSBC SVNS Series, le circuit mondial de rugby à VII, porté par des quadriceps épais comme des jambons et un arsenal de skills complet.

Au sein d’une Argentine dominatrice, Isgró brille aussi bien par ses capacités au sol, son explosivité balle en main, sa vision du jeu et son jeu de passe. Aussi bien marqueur que passeur, notamment pour son compère Marco Moneta, il a tous les atouts du joueur décisif.

