Women's Rugby World Cup

France vs. Afrique du Sud : « leur pack a pris beaucoup de kilos ! »

Tayla Kinsey (Afrique du Sud) introduit le ballon en mêlée lors du match de poule C de la Coupe du monde féminine 2021 entre l’Afrique du Sud et la France, à l’Eden Park d’Auckland, le 8 octobre 2022. (Photo : Michael Bradley / AFP / Getty Images)

Ce sera donc des retrouvailles en quelque sorte pour les Françaises et les Sud-Africaines ce dimanche 7 septembre à Northampton. La dernière fois que ces deux nations se sont vues, c’était à Marcoussis, alors en pleine préparation du Tournoi des Six Nations au printemps dernier.

« Elles étaient en tournée en France et c’était l’occasion pour nous de les accueillir et faire un entraînement commun. On était en plein Tournoi. La séance avait été musclée, avec beaucoup d’engagement. On a mis du temps à prendre la mesure de ce qui allait se passer mais on a vite compris qu’elles étaient déterminées, qu’elles avaient un message à faire passer et qu’on allait se rencontrer. On y est », se souvient la co-sélectionneure Gaëlle Mignot qui anticipait déjà ce dernier match de la poule D.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by France Rugby (@francerugby)

« Les filles l’ont senti mais nous aussi : elles nous ont fait comprendre que l’Afrique du Sud venait sur la Coupe du Monde pour montrer qu’elles avaient progressé, élevé leur niveau et qu’elles venaient chercher un quart de finale. Elles l’ont démontré sur le terrain avec leur qualification.

« C’était une belle opportunité pour nous car la dernière fois qu’on les avait affrontées, c’était en 2022, à la Coupe du Monde. Le résultat avait été en notre faveur. On ne peut pas se baser sur ce match aujourd’hui. Beaucoup de choses se sont passées depuis. »

Les deux équipes étant qualifiées pour les quarts de finale, tout l’enjeu sera la tête de la poule. Car qui terminera en tête s’offrira un quart de finale plus confortable le week-end suivant.

Rencontre
Women's Rugby World Cup
France Women
57 - 10
Temps complet
South Africa Women
Toutes les stats et les données

« Quand on dit que l’on veut gagner à tout prix, ce n’est pas pour savoir quel adversaire on va jouer. Cela peut sembler envisageable, mais on ne pense pas comme ça », précise néanmoins l’ancienne talonneuse internationale devenue coach (70 sélections). « En arrivant en Angleterre, on a défini comme objectif de finir premières de la poule. C’est tout ce qui compte pour nous.

« Il se passera ce qu’il se passera dans les autres poules. On n’est à l’abri de rien. Il faut se rappeler que l’Irlande a battu la Nouvelle-Zélande en WXV, que les Irlandaises montent fort en puissance, qu’il y a des surprises dans cette Coupe du Monde. On ne sait pas ce qu’il se passera avant nous mais nous, notre détermination et notre objectif, c’est de finir premières. On fera le bilan dimanche soir et on verra qui on jouera après. »

Invaincues, comme les Springboks Women, après leurs victoires contre les Italiennes (24-0) puis les Brésiliennes (84-5), les Bleues sont actuellement deuxièmes de leur poule, la faute au bonus offensif oublié contre l’Italie.

Face à face

3 dernières réunions

Victoires
3
Nuls
0
Victoires
0
Moyenne de points marqués
48
6
Le premier essai gagne
100%
L'équipe recevante gagne
67%

A regarder les statistiques, la tâche pourrait sembler facile pour les joueuses de David Ortiz et Gaëlle Mignot, car excepté un match nul (17-17) lors de leur premier duel, en 2009, les filles du XV de France, 4e mondiales, ont gagné largement leurs quatre affrontements suivants, dont un 40-5 lors de la Coupe du monde 2021 (jouée en 2022) à l’Eden Park d’Auckland.

Mais les Sud-Africaines ont progressé depuis, en témoigne leur victoire surprise contre l’Italie (29-24) lors de la deuxième journée. « Quand on voit le match des Sud-Africaines face à l’Italie…», se surprend encore la co-capitaine Manae Feleu.

« Physiquement, elles ont beaucoup évolué, et dans leur rugby aussi, par rapport aux dernières fois où on les avait affrontées. On savait que ça allait être un match difficile pour les Italiennes contre elles. De notre côté, on sait que c’est une équipe très dense, qui a beaucoup de qualités, y compris sur le plan stratégique. On n’aborde pas ce match à la légère.

« C’est une équipe qui a un profil totalement différent du nôtre. Elles sont très denses, devant comme derrière. Leur pack a pris pas mal de kilos ! Mais, on va aussi jouer sur nos forces. L’objectif est de mettre notre jeu en place et d’imposer notre rythme. »

« C’est une équipe qui a un profil totalement différent du nôtre. Elles sont très denses, devant comme derrière. Leur pack a pris pas mal de kilos ! L’objectif est d’imposer notre rythme. »

Marque de fabrique du rugby springbok, les Boks Women, désormais 10e mondiales, ont notamment un paquet d’avants dévastateur, dans le sillage de leur N.8, Aseza Hele, quatre essais au compteur déjà. Alors, pour contourner une équipe très massive, les Bleues ont opté pour une “composition stratégique”, dixit David Ortiz, avec beaucoup de vitesse côté trois-quarts, les jambes de feu de Joanna Grisez à l’aile ou les relances de folie d’Emilie Boulard à l’arrière.

« Nous, on veut mettre de la vitesse, jouer dans les espaces et les intervalles », confirme Gaëlle Mignot. « Dans ce secteur, Émilie a montré la semaine passée qu’elle peut relancer et dynamiser le jeu. Elle peut aussi couvrir plusieurs postes et passer à l’aile si besoin. On voulait faire un 6-2 car, contre l’Afrique du Sud, il faut renforcer le pack. De fait, il restait peu de possibilités sur le banc et notre réflexion tournait autour de ça. Marine peut monter au centre et Morgane Bourgeois peut couvrir plusieurs postes. »

« Notre équipe est un peu plus légère, et du coup on va pouvoir courir et tenir sur la longueur. On sait que les vingt à quarante premières minutes vont être assez rudes. On va devoir être courageuses en défense, sur les impacts et en attaque. Il ne faut surtout pas lâcher, le match va durer 80 minutes. Il faut qu’on se déplace beaucoup et qu’on arrive à les déplacer pour pouvoir, ensuite, mettre en place notre jeu », confirme pour sa part Manae Feleu.

Une certitude, pour Manae Feleu, une défaite dimanche serait un échec pour les Bleues : « Oui, parce qu’on est une équipe du top 4. Il faut qu’on affirme notre statut et qu’on envoie un message aux autres équipes. Une défaite n’enverrait pas le bon message. Notre objectif est de sortir premières de la poule, et pour ça, il faut gagner ce match », insiste-t-elle.

Ne pas prendre cette rencontre comme il le faut serait une erreur. Et les Françaises savent très bien que le piège leur est tendu. « Le piège, ce serait de ne pas avoir notre conquête et de penser que ça va être le même match que la dernière fois, où on avait gagné avec un gros écart au score. Elles ont progressé sur le plan stratégique, leur gabarit a changé, elles ont pris beaucoup de poids… », constate la troisième-ligne Axelle Berthoumieu.

« Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ce serait une erreur de penser que c’est la même équipe que celle qu’on a rencontrée il y a quelques années. L’entraînement avec elles au Tournoi a constitué une bonne piqure de rappel. L’Afrique du Sud ne fait pas partie des équipes qu’on a l’habitude de rencontrer. On a vu que c’était très physique. On trouve ça chez les Anglaises aussi, mais c’est quand même différent. »

De fait, au fil des ans et des mois, cette équipe a gagné en imprévisibilité et ce sera toute la difficulté de ce dernier match de la poule avant les phases éliminatoires. « C’est sur le plan stratégique qu’elles ont vraiment évolué, et même sur le plan technique. Leur jeu a toujours été très frontal et physique, elles pouvaient prendre l’avantage sur leurs adversaires sur ce secteur. Là, en plus de ça, on va devoir réfléchir nous aussi à la stratégie, parce qu’elles ont surpris l’Italie et sont décidées à nous surprendre. Il faut qu’on soit prêtes sur ce plan », prévient Berthoumieu.

