France 7 : comment va fonctionner le championnat du monde en 3 manches

Cette année, le Hong Kong Sevens s’annonce comme un millésime historique. Le tournoi le plus mythique du circuit mondial de rugby à 7 célèbre non seulement ses 50 ans mais aussi et surtout accueille la première manche du HSBC SVNS World Championship du 17 au 19 avril.
Deux autres manches suivront à Valladolid du 29 au 31 mai et à Bordeaux du 5 au 7 juin.
Après la saison régulière – d’où sont sorties vainqueurs l’Afrique du Sud chez les hommes et la Nouvelle-Zélande chez les femmes – le classement général est remis à zéro. Les huit meilleures nations du World Series (après les six étapes), rejointes par les quatre qualifiées du SVNS 2 (après les trois étapes à Nairobi, Montevideo et São Paulo), s’affrontent sur trois manches décisives entre avril et juin à Hongkong, Valladolid (Espagne) et Bordeaux (France).
La France est évidemment qualifiée après avoir terminé 5e chez les garçons et 4e chez les filles. Dans le tournoi masculin de Hongkong, France 7 affrontera les Fidji (2e du circuit), la Grande-Bretagne (8e) et l’Allemagne (3e du SVNS 2) dans la poule B. Dans le tournoi féminin, les Bleues joueront la poule C face aux États-Unis (3e), à l’Argentine (1re du SVNS 2) et à l’Espagne (2e du SVNS 2).
Au terme du tournoi bordelais, la somme des points obtenus sur ces trois étapes désignera les champions du monde 2025 2026. Un format à suspense, où même les outsiders peuvent rêver. Contrairement à 2025, marqué par une finale unique à Los Angeles, cette nouvelle formule « best of three » permet aux favoris de rebondir comme aux poursuivants de surprendre.
Promotion et relégation : la nouvelle tension
Tout se jouera aussi dans le bas du tableau. Les quatre meilleures équipes du SVNS 2 tenteront d’intégrer le top 8 mondial après la dernière manche à Bordeaux. Le danger plane sur l’Argentine, l’Espagne et la Grande-Bretagne chez les hommes, menacées par les ambitieux USA, Kenya, Allemagne et Uruguay.
Chez les femmes, les Fidji, le Japon et la Grande-Bretagne devront se méfier du quatuor Argentine, Espagne, Afrique du Sud et Brésil. Chaque match pèsera lourd dans la balance du maintien.
La bataille du titre s’annonce ouverte
Avec un classement réinitialisé, le titre mondial redevient accessible. Les saisons précédentes ont montré que les favoris pouvaient flancher au moment clé : l’Argentine, dominante en 2023-24 et 2024-25, avait laissé échapper le trophée au profit de la France puis de l’Afrique du Sud.
Même constat chez les femmes où la Nouvelle-Zélande, pourtant impériale en saison régulière, s’était inclinée en finale à Madrid, laissant l’Australie décrocher l’or devant la France. Avec trois manches décisives plutôt qu’une seule, la constance deviendra capitale et ouvrira la voie à de nouvelles surprises.
Compositions des poules – Hong Kong Sevens 2026
Tournoi masculin
Poule A : Afrique du Sud, Argentine, Espagne, Uruguay
Poule B : Fidji, France, Grande-Bretagne, Allemagne
Poule C : Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Kenya
Tournoi féminin
Poule A : Nouvelle-Zélande, Fidji, Japon, Brésil
Poule B : Australie, Canada, Grande-Bretagne, Afrique du Sud
Poule C : États-Unis, France, Argentine, Espagne
Trending on RugbyPass
1
DIRECT - Résultats et stats de la 26e journée de Pro D2
2
France - Italie à Grenoble : le crash test du XV de France féminin version Ratier
3
36,8 km/h : Gaël Dréan est-il vraiment le plus rapide ?
4
Challenge Cup : Montpellier et La Rochelle, l'espoir des deux derniers clubs français
5
Ratier veut aussi plus de physique dans le rugby féminin français : « Mieux vaut faire 1,85m pour jouer 2e ligne »
6
Vannes sur le point de franchir la barre des 100 points, est-ce fréquent ou exceptionnel en Pro D2 ?
7
34 plaquages contre Pau : l'incroyable performance d'un ancien de l'Usap
8
Les vraies raisons qui ont poussé Courtney Lawes à quitter la France
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
