Erasmus sort les gros calibres contre l'Australie à Ellis Park

Rassie Erasmus ne veut rien laisser au hasard pour le coup d’envoi du Rugby Championship. Samedi 16 août, à Ellis Park, l’Afrique du Sud se présentera avec une formation très expérimentée comprenant 18 champions du monde et seulement trois joueurs totalisant cinq sélections maximum : Jan-Hendrik Wessels (premièle-ligne polyvalent), Edwill van der Merwe (ailier) et Asenathi Ntlabakanye (pilier), qui a fait ses débuts en test-match contre l’Italie en juillet.

L’objectif est clair : enchaîner une cinquième victoire consécutive contre l’Australie. Ce serait une première en plus de 50 ans. La dernière fois qu’ils ont signé une telle série, celle-ci se montait à 7 victoires entre 1969 et 1971. Les Springboks les ont battus à deux reprises en Australie la saison dernière, une fois en 2023 et une fois en 2022. Et pour ce nouveau duel, un monument sud-africain franchira un cap symbolique : Eben Etzebeth honorera sa 134e sélection, consolidant son record national et rejoignant le Gallois Gethin Jenkins à la 10e place des joueurs les plus capés au monde.

Aphelele Fassi tiendra le poste d’arrière, soutenu sur les ailes par Kurt-Lee Arendse et Edwill van der Merwe. Au centre, Jesse Kriel et Andre Esterhuizen formeront un duo physique, en l’absence de Damian de Allende, ménagé. Erasmus explique : « Damian a eu une gêne au dos ces deux dernières semaines et reprendra l’entraînement cette semaine. Andre a été très solide pour nous au cours des dernières saisons, il était donc logique de l’aligner aux côtés de Jesse au centre. »

Manie Libbok et Grant Williams orchestreront le jeu à la charnière. En troisième ligne, Siya Kolisi, capitaine, endossera pour la première fois le numéro 8 en test, encadré par Pieter-Steph du Toit et Marco van Staden. Le cœur du pack reposera sur la deuxième ligne Etzebeth–Lood de Jager, soutenue par une première ligne compacte avec Ox Nche, Malcolm Marx et Wilco Louw.

« Nous avons testé différentes associations de joueurs pendant la Castle Lager Incoming Series et lors de notre camp de préparation physique ces deux dernières semaines, et nous pensons que cette équipe nous permettra de produire le type de rugby que nous voulons face à l’Australie », explique Rassie Erasmus.

« Les Wallabies voudront changer leur bilan contre nous sur les trois dernières saisons, ils vont donc entrer sur le terrain avec beaucoup d’intensité, et nous avons confiance dans le fait que les joueurs retenus seront prêts à relever ce défi. Tous les titulaires, à l’exception d’Edwill, les ont déjà affrontés, et nous sommes convaincus qu’il est prêt pour cette rencontre. »

Sur le banc classique en 5-3, la puissance sera également au rendez-vous : Bongi Mbonambi, Jan-Hendrik Wessels et Asenathi Ntlabakanye en renfort de première ligne, Franco Mostert et Kwagga Smith pour couvrir l’ensemble du pack, tandis que Cobus Reinach, Canan Moodie et Damian Willemse assureront l’impact derrière. En revanche, pas trace de Cheslin Kolbe.

Erasmus s’en explique : « Cheslin est également remis d’une gêne et s’est entraîné avec nous la semaine dernière, mais nous avons préféré faire preuve de prudence et lui accorder plus de temps à l’entraînement avant de le sélectionner. Edwill est en forme cette saison et ce sera intéressant de voir ce qu’il peut apporter sur ce match. »

L’Australie se présente après une victoire 22-12 contre les Lions porteuse de confiance, obtenue juste après une défaite 29-26, et Erasmus s’attend à un test relevé contre elle. « L’Australie a montré qu’elle était sur la bonne trajectoire lors de ses deux derniers matchs face aux Lions britanniques et irlandais, et nous n’avons aucun doute sur le fait qu’elle abordera cette rencontre avec confiance, déterminée à capitaliser sur ces performances », estime-t-il.

« C’est une équipe physique, bien entraînée, et nous ne sous-estimerons pas l’impact que peuvent avoir ces prestations, combinées à leur motivation de réagir fortement après nos derniers affrontements et de remporter pour la première fois un match à Ellis Park. »

L’équipe d’Afrique du Sud (contre l’Australie)

Ox Nche – 41 sél. Malcolm Marx – 78 sél. Wilco Louw – 18 sél. Eben Etzebeth – 133 sél. Lood de Jager – 67 sél. Marco van Staden – 27 sél. Pieter-Steph du Toit – 88 sél. Siya Kolisi (cap.) – 93 sél. Grant Williams – 19 sél. Manie Libbok – 20 sél. Kurt-Lee Arendse – 26 sél. Andre Esterhuizen – 20 sél. Jesse Kriel – 80 sél. Edwill van der Merwe – 3 sél. Aphelele Fassi – 12 sél.

Remplaçants

16. Bongi Mbonambi – 79 sél.

17. Jan-Hendrik Wessels – 5 sél.

18. Asenathi Ntlabakanye – 1 sél.

19. Franco Mostert – 79 sél.

20. Kwagga Smith – 53 sél.

21. Cobus Reinach – 40 sél.

22. Canan Moodie – 14 sél.

23. Damian Willemse – 41 sél.

