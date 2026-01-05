Écosse féminine : un renfort de poids avec Ioan Cunningham

L’encadrement de l’équipe féminine d’Écosse a annoncé lundi 5 janvier l’arrivée de Ioan Cunningham, ancien sélectionneur du Pays de Galles et des Fidji, pour renforcer son staff. À 42 ans, le Gallois se voit confier un nouveau poste de « senior assistant coach », créé spécialement pour structurer un staff en pleine montée en puissance.

Cunningham a mené les Galloises à 30 reprises, avant de prendre en main la sélection fidjienne en 2025, dans la foulée de la préparation pour la Coupe du Monde de Rugby féminine. Il a aussi connu le haut niveau masculin, comme entraîneur des avants des Scarlets lors de leur titre en Pro12, puis comme sélectionneur des moins de 20 ans gallois.

En duo avec le nouveau coach Sione Fukofuka

Il travaillera aux côtés de Sione Fukofuka, ancien sélectionneur des US Women’s Eagles et nouveau sélectionneur du XV du Chardon arrivé en décembre, auprès d’un groupe de joueuses sous contrat, au cœur d’un nouveau programme de haute performance centralisé près d’Édimbourg afin de professionnaliser encore davantage l’environnement des Écossaises et faire franchir un palier à la sélection.

« Je suis vraiment honoré et excité d’avoir l’opportunité de travailler avec la fédération écossaise, en particulier avec l’équipe nationale féminine d’Écosse. Je suis vraiment impatient de travailler avec des joueuses et un staff aussi talentueux, en contribuant à la croissance continue et au développement du rugby féminin en Écosse », a déclaré Ioan Cunningham.

We are delighted to announce that Ioan Cunningham will be the new Senior Assistant Coach for Scotland Women 🙌 Ioan joins new Head Coach Sione Fukofuka, who was appointed in December. VIDEO 🔗: https://t.co/TRMTn1aX8t#AsOne pic.twitter.com/rQRdJ4U7ht — Scottish Rugby (@Scotlandteam) January 5, 2026

« J’ai un lien personnel avec l’Écosse puisque mon grand-père était originaire de Kilmarnock, ce qui fait de cette opportunité un moment de fierté pour moi et ma famille. »

Pour Scottish Rugby, cette arrivée coche de nombreuses cases. Le directeur de la performance, David Nucifora, salue un renfort majeur : « Ioan apporte une expérience significative du rugby féminin de haut niveau, ainsi qu’une forte expertise technique et une compréhension de ce qu’il faut pour performer au niveau international. Il a également travaillé dans le rugby masculin professionnel et avec des équipes internationales de jeunes, ce qui, au travers de son rôle de senior assistant coach, aidera Sione à diriger un staff solide, capable à la fois de développer notre réservoir de joueuses et de pousser l’équipe d’Écosse féminine à atteindre tout son potentiel. »

Le XV de France féminin jouera l’Écosse le 9 mai lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations féminin 2026.