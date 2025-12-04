Eben Etzebeth suspendu jusqu'à fin mars 2026 pour sa fourchette sur un joueur gallois

Le couperet est tombé pour Eben Etzebeth. Le deuxième ligne international sud-africain était dans l’attente de sa suspension suite au doigt enfoncé dans l’œil du Gallois Alex Mann samedi dernier à Cardiff, à la toute fin d’un match écrasé de la tête et des épaules par les Springboks (73-0). Un geste choquant et incompréhensible qui avait logiquement valu à son auteur un carton rouge adressé par le Français Luc Ramos.

ADVERTISEMENT

Ce mardi, la commission de discipline a donc tablé sur une suspension de dix-huit semaines ramenée à douze semaines, soit une requalification à partir du 22 mars, au lendemain du match d’URC entre sa franchise des Sharks et le Munster.

Breaking. 12 week ban for Eben Etzebeth. pic.twitter.com/lshVwgpim8 — Jared Wright (@jaredwright17) December 4, 2025

18 semaines ramenées à 12

Pour en arriver à cette conclusion, la commission a retenu le caractère intentionnel du contact avec l’œil, qui donnait un point d’entrée minimal à 12 semaines, un point médian à 18 semaines (celui retenu) et un point maximal au-delà de 24 semaines, le règlement prévoyant même jusqu’à 208 semaines de suspension pour le cas le plus grave. On se souvient par exemple du pilier du Stade français David Attoub, qui avait écopé d’une suspension d’un an et demi pour une fourchette lors d’un match de Coupe d’Europe.

Le choix de réduire la sanction d’Etzebeth de six semaines a été justifié par les excuses du joueur, le fait qu’il ait reconnu sa culpabilité, sa bonne conduite et une absence de passif. L’ancien Toulonnais ne s’en tire donc pas trop mal eu égard à ce qu’il risquait. Sa suspension prend en revanche acte dès ce week-end et la journée de reprise de la Champions Cup où les Sharks joueront dimanche à Toulouse.

VIDEO