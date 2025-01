Suspendu, l’ancien Agenais et Springbok Elton Jantjies sort du silence

Elton Jantjies, suspendu depuis janvier 2024 pour une durée de quatre ans, a pris la parole dans le podcast Behind the Ruck.

L’ancien demi d’ouverture des Springboks Elton Jantjies a écopé d’une suspension de quatre ans en janvier 2024 à la suite d’un contrôle positif au clenbutérol en juin 2023, une substance interdite qui peut aider à la perte de poids et à l’augmentation de la masse musculaire.

Jantjies, qui venait de passer six mois à Agen (décembre 2022 – juin 2023), en Pro D2, a clamé son innocence, mais l’Institut sud-africain de lutte contre le dopage a confirmé sa suspension d’une durée de quatre ans.

Aujourd’hui âgé de 34 ans, Jantjies est entraîneur à la Rugga School, une école de rugby pour les jeunes à Johannesburg. Il a fait une longue apparition dans Behind the Ruck, le podcast animé par Rudy Paige et Juan de Jongh, deux autres anciens Springboks.

Dans cet épisode de 72 minutes, Jantjies explique comment il occupe ses journées, alors que sa carrière de joueur est pratiquement terminée. Il aura en effet plus de 37 ans quand il sera autorisé à revenir sur les terrains. « Je m’occupe beaucoup de mon développement personnel. Je cherche à rester en forme et en bonne santé », a-t-il commencé.

« C’est l’une des choses les plus importantes que j’ai faites depuis que mon père… Vous savez, j’étais un peu en surpoids, grassouillet, des trucs comme ça (durant sa jeunesse). Ce sont des choses qui m’ont été inculquées à cet âge et que j’ai continué à faire au fil des ans. Cela me rend heureux et me permet d’être en paix, d’être en forme. »

Le champion du monde 2019, 46 sélections avec les Springboks, passé brièvement par la Section Paloise (avril – juin 2021) s’entretient physiquement par habitude, mais aussi pour s’occuper l’esprit.

« Je ne dis pas que je suis en bonne forme, je n’en sais rien. Mais vous savez, d’un point de vue psychologique aussi. Je veux dire, beaucoup de gars à ma place se seraient probablement tiré une balle ou suicidés. Ou ils auraient perdu les pédales. Mais je continue à faire ce que je fais. Ce qui me rend sain, me met en paix et donne le sourire à tout le monde. »

Jantjies ajoute que se maintenir en forme est une forme de thérapie mentale. « Tout à fait. Parce que généralement, quand on voit des histoires comme ça, ça prête à rire. Tyson Fury est un exemple. Mike Tyson aussi. Il existe de grands sportifs à qui l’entraînement fait du bien au moral.

« Pour moi, c’est comme une thérapie. C’est un bon remède. Le travail physique, c’est mon médicament et je ne pense même pas au rugby. Juste à continuer à faire ce que je fais, à rester en forme et en bonne santé. J’espère que ça pourra inspirer les jeunes joueurs auprès de qui je travaille. »

