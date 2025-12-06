Perpignan gagne enfin, résultats et stats de la 1re journée de Challenge Cup

Qui dit retour des coupes continentales, dit aussi retour de la Challenge Cup. Contrairement à sa grande soeur, la Champions Cup, la Challenge échappe aux clubs français depuis trois ans. Certains clubs comme Lyon, vainqueur en 2022, peut nourrir des ambitions dans cette compétition.

Le Racing 92 aussi, même s’il a démarré par une grosse contre-performance en Ulster (61-7) vendredi.

Samedi, le Stade français recevait Cardiff, deuxième d’URC (14 heures), et a décoché la première victoire française du week-end. Plus qu’accrochés pendant une mi-temps (5-10), les hommes de la capitale ont tout renversé en deuxième période, allant chercher tout à la fois la victoire et le bonus offensif grâce à 5 essais marqués dans le deuxième acte, lançant par la même occasion parfaitement leur saison européenne.

Montpellier se rendait quant à lui en Géorgie, chez le Black Lion et comme le Stade français, le MHR a connu un gros retard à l’allumage. Réduits aux silence dans le premier acte (13-0), les Héraultais ont retrouvé la marche avant après la pause et réussi à gagner avec les quatre essais du bonus (13-24).

Plus tard dans la journée, le LOU accueillait Newcastle avec l’appétit d’un ancien vainqueur de la compétition et ressort frustré de son match. En tête jusque dans le dernier quart d’heure, les Lyonnais ont encaissé deux essais dans les dix dernières minutes qui leur a enlevé la victoire et même le bonus défensif (14-23).

Montauban a conclu ce premier samedi européen par une lourde défaite à Parme chez les Zebre (41-17).

Dimanche, Perpignan, qui n’avait toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison, a enfin débloqué son compteur (41-17). Opposée à une équipe des Dragons plutôt faible, l’USAP s’est changée les idées et a retrouvé le plaisir le temps d’un match, passant six essais aux Gallois.

