Challenge Cup

Perpignan gagne enfin, résultats et stats de la 1re journée de Challenge Cup

Illustration Challenge Cup. (Photo by Pascal Rondeau/Getty Images)

Qui dit retour des coupes continentales, dit aussi retour de la Challenge Cup. Contrairement à sa grande soeur, la Champions Cup, la Challenge échappe aux clubs français depuis trois ans. Certains clubs comme Lyon, vainqueur en 2022, peut nourrir des ambitions dans cette compétition.

Le Racing 92 aussi, même s’il a démarré par une grosse contre-performance en Ulster (61-7) vendredi.

Samedi, le Stade français recevait Cardiff, deuxième d’URC (14 heures), et a décoché la première victoire française du week-end. Plus qu’accrochés pendant une mi-temps (5-10), les hommes de la capitale ont tout renversé en deuxième période, allant chercher tout à la fois la victoire et le bonus offensif grâce à 5 essais marqués dans le deuxième acte, lançant par la même occasion parfaitement leur saison européenne.

VIDEO

Montpellier se rendait quant à lui en Géorgie, chez le Black Lion et comme le Stade français, le MHR a connu un gros retard à l’allumage. Réduits aux silence dans le premier acte (13-0), les Héraultais ont retrouvé la marche avant après la pause et réussi à gagner avec les quatre essais du bonus (13-24).

Plus tard dans la journée, le LOU accueillait Newcastle avec l’appétit d’un ancien vainqueur de la compétition et ressort frustré de son match. En tête jusque dans le dernier quart d’heure, les Lyonnais ont encaissé deux essais dans les dix dernières minutes qui leur a enlevé la victoire et même le bonus défensif (14-23).

Montauban a conclu ce premier samedi européen par une lourde défaite à Parme chez les Zebre (41-17).

Dimanche, Perpignan, qui n’avait toujours pas remporté le moindre match depuis le début de la saison, a enfin débloqué son compteur (41-17). Opposée à une équipe des Dragons plutôt faible, l’USAP s’est changée les idées et a retrouvé le plaisir le temps d’un match, passant six essais aux Gallois.

Rencontre
Challenge Cup
Stade Francais
38 - 17
Temps complet
Cardiff Rugby
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Lions
18 - 26
Temps complet
Benetton
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Black Lion
13 - 24
Temps complet
Montpellier
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Lyon
14 - 23
Temps complet
Newcastle
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Zebre
41 - 17
Temps complet
US Montauban
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Perpignan
41 - 17
Temps complet
Dragons RFC
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Ospreys
24 - 21
Temps complet
Connacht
Toutes les stats et les données
Rencontre
Challenge Cup
Exeter Chiefs
42 - 12
Temps complet
Cheetahs
Toutes les stats et les données

Bayonne et le Racing malmenés pour la reprise des coupes d'Europe

L'Aviron bayonnais s'est incliné à domicile contre les Stormers vendredi pour la reprise de la Champions Cup, tandis qu'en Challenge Cup, le Racing 92 a sombré en Ulster.

Comments on RugbyPass

S
Stefan G 41 minutes ago
Who will be replacing Ireland's ageing golden generation if they don't make RWC 2027

I agree. I don’t pretend to know the younger players cited here, but the time to get them “bloodied” was in the 2025 6 Nations and fall tests. Sacrificing some of those matches would have given Farrell a better idea of what they could do, but he (and the fans) care too much about winning between World Cups.

16 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
'There’s a lot for us to prove': James Lowe

Tyler Bleyendaal is a kiwi coach who is on the rise IMO. He showed a lot of promise in his role with the Canes and has kicked on since then. Adding to his craft up north stems from his ability to see the game strategically and implement systems. At some stage, I’d like to see him in a major role in NZ.

3 Go to comments
R
Red and White Dynamight 1 hour ago
Dupont the GOAT, Roigard and Pollock rise: Bold Top 100 2026 predictions

Safas always so triggered by Dupont.

13 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Tony Johnson weighs in on Jordie Barrett's position in 2026

I’d like to see that too GM.

14 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Why some in the FFR are mooting the Top 14 cuts clubs to aid the national cause

Again, for your own good or CC’s? Because these problems where here before SA joined. A few years ago it was the English clubs running out B team every away game.

I agree that URC is enough games player wise (but perhaps URC shortens to correct their season alignment with the idea CC is more important and then you’re stuffed) but you are footing it against European teams more than ever now and trying to compete without the advantage of CC games and revenue is too much to ask imo.



...

30 Go to comments
f
fl 1 hour ago
England and Sale Sharks come to the same conclusion over George Ford

let go of the hAAte in your heAArt

2 Go to comments
f
fl 1 hour ago
Springboks rule the skies as access law leads to more kicking

Yeah his work is always worth reading, but I’ve never watched a match and thought my understanding of what was going on was enhanced by something I’d got from NB.

27 Go to comments
S
SG 1 hour ago
Tony Johnson weighs in on Jordie Barrett's position in 2026

I want rugby rules changed and made easier for the good of players,coaches,and spectators.I have my list and wish to have a chance to present them at the world referees rugby congress,for use at the 2027 RWC.

14 Go to comments
G
GM 2 hours ago
Tony Johnson weighs in on Jordie Barrett's position in 2026

Tony, Jordie has the kick/pass/run skills, great vision, agility and game sense of a top test fly-half. Was it Jordie’s cross kick to Narawa against the Boks (if it wasn’t he’s definitely pulled that off in the past). He’s also got a booming punt, spiral up and under and for the line, and he’s also probably our best aerial exponent in the back field (where the likes of Mounga and BB used to be effective, before the change in the escort rule). If you put aside for the moment that he’s 6’5’’ (much taller than the usual flyhalf, although Prendergast and Rico Simpson are both tall) he has all the attributes for that position. Swap Jordie in for his brother. Razor needs to think radically to counter the big changes in the game. With Roigard and Jordie running the show, one huge left foot, one right, and the Bruise Bros (QT and LF) outside him, the ABs would be a worry for any defence. With Jordie at fly-half, squaring before he passes (unlike BB who simply drifts sideways) there’d be more room outside.

14 Go to comments
R
RW 2 hours ago
'There’s a lot for us to prove': James Lowe

Honestly they need to retire James Lowe and JGP. Those guys are getting to old. They have been good in the past, but i can see their drop-off. Not sure what else they can provide.

3 Go to comments
G
Gary C 2 hours ago
Tony Johnson weighs in on Jordie Barrett's position in 2026

Only change I would suggest is Love at 10. Remember Mo’unga has not played test rugby for 3 years SC.

That bench has impact, they could go on at half time.



...

14 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Springboks rule the skies as access law leads to more kicking



This idea was in fact trialled in NZ 9 years ago but stifled by them because it reduced the chances of turnovers which they admitted was the source of 75% of their tries!

Are you referring to this bit?



...

27 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Springboks rule the skies as access law leads to more kicking

I must need to go back and reread what DS ideas where you’ve completely got me lost now! lol

27 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Top 100 - Sacha Feinberg-Mngomezulu: 'I still need to prove myself for people to understand who I am'

Yes Dupont is still the best player in the world for me.

I just thought hamilton was saying that Marx should be top of this 100 list. I’d have him from the poty list, well worth a comparison to Dupont for best player he’s just always had to share the role back when SA had two quality hookers.



...

16 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Springboks rule the skies as access law leads to more kicking

Yeah the most basic level, delayed analysis. Interesting to have that level, and the experience, on the site though.

27 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Why some in the FFR are mooting the Top 14 cuts clubs to aid the national cause



I think they are invested just not so much because of the value of being in the Top 14.

And the stark question that comes to mind is how can that be so compared to a European (even most of the SH as well) competition. The Top 14 is part of that group!



...

30 Go to comments
b
by George! 3 hours ago
Highlanders sign 18-year-old nephew of All Blacks great Mils Muliaina

Very talented and very promising players. Great signings Jamie. I'm glad this guy's back.

2 Go to comments
J
JW 3 hours ago
Top 100 - Sacha Feinberg-Mngomezulu: 'I still need to prove myself for people to understand who I am'



Actually quite ridiculous that he’s so high on the list.

I could be wrong but this is a top 100 players in the world list.



...

16 Go to comments
O
Otagoman II 3 hours ago
Dupont the GOAT, Roigard and Pollock rise: Bold Top 100 2026 predictions

I should clarify I’m not just digging at Du Pont but the hype machine in general.

13 Go to comments
N
NK 4 hours ago
Stormers player ratings vs La Rochelle | Investec Champions Cup 2025/26

As usual for a French team.

3 Go to comments
Close
