DIRECT - La Rochelle - Toulon , résultats et stats de la 14e journée de Top 14

Après une phase aller cauchemardesque, marquée par une série de onze défaites d’affilée, l’USAP entamait l’année 2026 pleine de bonne volonté mais aussi par le plus gros morceau : le Stade toulousain, qui avait tout de même laissé quelques cadres au repos pour ce match d’ouverture de la 14e journée de Top 14 (14h30). Menés 27-16, les Catalans ont su trouver l’énergie pour renverser la vapeur dans les dix dernières minutes avec des essais de Peceli Yato (70e) et Joaquin Oviedo (75e). Un nouveau mauvais résultat pour les Toulousains, qui n’ont plus gagné à Aim-Giral depuis 2018.

Le dauphin de Toulouse, la Section paloise, se déplaçait quant à elle à Lyon – sur le terrain d’une équipe peu convaincante durant la première partie de saison – avec la possibilité de profiter du faux-pas toulousain pour prendre la tête. Raté (22-17). Trop longtemps privé du ballon, Pau n’a pu qu’arracher un point de bonus défensif, obtenu grâce à un essai dans les dix dernières minutes de Jimi Maximin et beaucoup de générosité pour sauver sa ligne dans les derniers instants.

Le promu Montauban recevait dans le même temps Clermont avec la pression de ne pas descendre à la 14e place. Mais l’USM a démarré 2026 comme elle avait achevé 2025, trop loin des standards du Top 14. Distancé à la demi-heure de jeu (0-17), le promu a encore chuté lourdement, souffrant notamment des ballons portés auvergnats (19-34).

De leur côté, les Bayonnais n’ont pas entendu le coup de gueule de leur président Philippe Tayeb, qui déplorait dans la semaine le visage de son équipe à l’extérieur. Ridiculisé par un Montpellier largement supérieur (62-22), l’Aviron a encaissé neuf essais – dont trois du talonneur Christopher Tolofua – et rentre encore au Pays basque les valises chargées.

Comme le MHR, le Stade français a obtenu une victoire à 5 points à domicile contre Castres (33-15), récupérée à une minute du terme grâce à un essai de Leo Barré.

Ce samedi de Top 14 s’est terminé dans la soirée par un Bordeaux – Racing 92 où tout s’est joué en deuxième mi-temps malgré ce que le score fleuve laisser imaginer (62-20). Alors qu’il menait au score, le Racing s’est vu logiquement refuser un essai et a pris un carton jaune (47e), et a sombré à partir de là, encaissant un sévère 47-0.

La 14e journée se conclura par le déplacement de Toulon, seul à la troisième place, à Marcel-Deflandre pour un prometteur duel avec le Stade rochelais.

