Depuis quand Toulouse n'avait plus perdu deux matchs de poule de Champions Cup ?

Le match de clôture de la troisième journée de la phase de poules de Champions Cup a donné lieu à un petit événement. Le Stade toulousain s’est en effet incliné sur la pelouse synthétique des Saracens (20-14). Sous des conditions climatiques épouvantables, les partenaires d’Antoine Dupont, menés à la pause contre le vent (17-7), n’ont pas pu renverser le club londonien.

Une défaite à ce stade est une rareté en soi pour le champion de France, qui a l’habitude de faire le plein avant la phase finale. Ce qui est encore plus rare, c’est qu’il s’agit de la deuxième défaite des Haut-Garonnais cette saison dans la compétition. En 2022, on retrouve trace de deux matchs perdus par Toulouse, mais dans des conditions très particulières. Nous étions alors en pleine période COVID-19, et un des deux (contre Cardiff) avait été déclaré perdu sur tapis vert pour cause d’explosion de cas dans les rangs toulousains.

Une défense des Saracens plus que solide inflige la deuxième défaite du Stade Toulousain dans cette #InvestecChampionsCup 😬 En lire plus ➡️ https://t.co/0vpLjZC1id pic.twitter.com/jg5FmCUMtS — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 11, 2026

Toulouse pas encore qualifié

Sinon ? Il faut revenir à la saison 2016-2017. Cette année-là avait été historiquement mauvaise pour le club le plus titré de France, qu’il avait achevé à la douzième place en Top 14. En Champions Cup, il avait été accablé par une défaite surprise au Connacht (23-21), se faisant remonter dans une seconde période où il n’avait pas inscrit le moindre point. Puis, après avoir concédé le partage des points à domicile contre les Wasps (20-20), il avait perdu face à ces mêmes Wasps en Angleterre (17-14).

Septième équipe qualifiée sur huit, le Stade toulousain avait dû jouer son quart de finale au Munster. Une tâche trop compliquée vu les difficultés des hommes d’Ugo Mola cette saison-là, qui s’était soldée par une lourde débâcle à Thomond Park (41-16).

Dix ans après, l’histoire pourrait se répéter. Pas encore qualifié – une troisième défaite couplée le week-end prochain à un succès des Sharks à domicile contre Clermont seraient pour lui synonyme de repêchage en Challenge Cup – le Stade toulousain ne pourra pas terminer à la première place de sa poule et pourrait même devoir se contenter de la troisième, même en cas de victoire lors de la dernière journée contre Sale, si les Saracens s’imposaient dans le même temps à Glasgow. Une position qui lui réserverait alors un tableau particulièrement difficile dès les huitièmes de finale.