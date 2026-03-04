De prof à guitariste : 10 anecdotes qui racontent Dave Rennie

Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé mercredi 4 mars sélectionneur des All Blacks en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, dans un pays sevré du titre depuis son doublé en 2011 et 2015.

1. Un héritage pasifika

La première ligne du communiqué diffusé par la fédération néo-zélandaise de rugby porte sur les origines de l’homme de 62 ans, preuve que ce sujet est pris très au sérieux dans l’Océanie. Grâce à ses origines des Îles Cook par sa mère, issue de Titikaveka (Rarotonga), il devient le premier entraîneur-chef des All Blacks à revendiquer un héritage pasifika.

ADVERTISEMENT

Il a également honoré une sélection non officielle avec l’équipe nationale des îles Cook en 1990, une rencontre sans le statut de test-match mais qui restera comme un symbole pour lui.

2. Il avait déjà été approché pour être sélectionneur en 2019

Fin 2019, il avait déjà été approché par la NZRU pour postuler au poste de sélectionneur des All Blacks, après l’élimination des All Blacks en demi-finale de la Coupe du monde. Rennie a plus tard confirmé qu’on lui avait demandé de postuler, parlant d’une approche « flatteuse » et « empreinte d’humilité », mais le timing n’était pas bon. Engagé de longue date dans ses discussions avec Rugby Australia, il a finalement choisi les Wallabies. 3. Il a proposé une baisse de 30% de son salaire pour entraîner les Wallabies Quand il s’est fait virer des Wallabies en 2023, Dave Rennie a appris la nouvelle alors qu’il dirigeait encore un stage d’entraînement, mais a choisi de rester pour finir la semaine avec le groupe plutôt que de partir immédiatement. Passionné par le rugby plus que par tout autre chose, il avait accepté spontanément au début de son contrat une baisse de salaire de 30% pour aider la fédération australienne à passer la crise financière liée au Covid, sans que Rugby Australia ne lui demande publiquement ce sacrifice.

4. Une blessure à l’épaule l’a poussé à devenir entraîneur

Joueur, Dave Rennie était un trois-quarts centre puissant sous les couleurs d’Upper Hutt dans le championnat de clubs de Wellington. Il connaît ses premiers pas au niveau provincial en 1986 avec Wellington, l’année même où la province décroche son troisième titre national, inscrivant son nom dans un groupe champion dès sa première saison.

Mais sa carrière de joueur s’interrompt brutalement en 1991, à seulement 27 ans, une blessure à l’épaule mettant un terme définitif à son parcours après 59 matchs disputés pour Wellington.

5. Il a été prof au collège

Avant de devenir coach professionnel, il était instituteur / prof au niveau collège (12-13 ans) à Upper Hutt, et il dit souvent que pour lui, « enseigner ou coacher, c’est la même chose, les gamins sont juste plus grands ».

VIDEO

6. Il est musicien dans l’âme

Il vient d’une famille très portée sur la musique. « J’ai toujours aimé la musique, je viens d’une famille où elle tient une grande place, donc je gratte un peu la guitare et ainsi de suite », confiait-il lorsqu’il a été nommé sélectionneur des Wallabies.

« Quand j’étais gamin, j’étais le plus jeune de la fratrie et mon frère et ma sœur m’emmenaient en soirée pour que je joue, afin que tout le monde puisse boire. »

7. Il peut sortir la guitare dans le vestiaire

Sa passion pour la musique ne l’a jamais quitté. Il est connu pour sortir la guitare dans le vestiaire ou à l’hôtel après les matchs, surtout lorsqu’ils se terminent par une victoire. En 2019, il racontait : « Nous avons beaucoup de guitaristes dans cette équipe, donc chaque fois que nous sommes en déplacement, on rentre à l’hôtel, on prend un verre au calme et la guitare sort, on se la passe. »

8. Il a été cambriolé en pleine finale du Super Rugby

Le jour où il remporte son premier titre de Super Rugby avec les Chiefs en 2012, sa maison est cambriolée pendant la finale qu’il gagne 37-6 contre les Sharks. Alertée vers 22h45 par des voisins, la police découvre un domicile fracturé, portes et fenêtres forcées, les pièces retournées, les effets du couple pillés. Dans un coffre-fort emporté par les voleurs se trouvaient les bijoux de son épouse, à forte valeur sentimentale, dont plusieurs bracelets et colliers en or 9 carats aux modèles très distinctifs. « Le coffre était assez petit, mais pour le sortir de là, ça a visiblement été un sacré chantier, ils ont fait énormément de dégâts au passage », racontait Rennie, qui reconnaissait que l’effraction avait « clairement gâché la soirée ».

Deux mois plus tôt, un cambriolage similaire avait eu lieu au domicile de Sonny Bill Williams, lui aussi absent pour un match au moment des faits.

9. Il a été “resource coach” et barman en même temps

Avant de revenir dans le très haut niveau, Dave Rennie a passé un temps non négligeable à travailler pour l’International Rugby Academy de Murray Mexted comme “resource coach” où il a mis son expertise au service du développement individuel des joueurs. Parallèlement, il a passé pas mal de temps à gérer un bar à Upper Hutt, avant de reprendre en 2005 les rênes de Manawatu sur la scène provinciale, point de départ d’une nouvelle phase ascendante de sa carrière d’entraîneur.

10 . Il a un côté « jardinier zen »

Plusieurs portraits soulignent qu’en dehors du rugby et de la guitare, l’un de ses passe-temps favoris est l’aménagement paysager et le jardinage, qu’il pratique pour décompresser. Dans une interview accordée en 2016 à nos confrères de RugbyWorld, il confiait : « Mon épouse et moi aimons beaucoup l’aménagement paysager. Donc, immanquablement, dès que j’ai un moment de répit, nous sommes au jardin ou en train de bricoler – à sortir la tronçonneuse ! C’est généralement synonyme de gros travail, mais ça offre quelque chose de différent. »

ADVERTISEMENT