Dans la peau d’une Lionne, pour un match féminin historique

Rencontre prestigieuse et très attendue dans le monde du rugby, le baisser de rideau historique ASM-Bordeaux samedi 2 novembre 2024 a tenu toutes ses promesses. Voici le récit d’une journée riche en émotions, au cœur de l’action.

Par Morgane Bourgeois

Les attentes autour de ce match étaient grandes. Au-delà de l’objectif de résultat, le désir de prouver que le rugby féminin mérite sa place à la télévision occupait une large part de notre esprit.

La journée commence lentement, loin de l’excitation du stade, dans un hôtel en périphérie de la ville. Comme un signe, la météo est au rendez-vous, offrant des conditions idéales pour développer notre jeu et permettre aux supporters de profiter pleinement de l’expérience.

La préparation

La matinée est marquée par des moments hors du temps, chacune vaquant à ses occupations : coiffures, soins, balade… Le réveil musculaire collectif marque une première avancée dans la journée. Il se déroule dans la bonne humeur, et les sourires de toutes témoignent de la chance que nous avons d’être ici.

Une dernière analyse vidéo pour régler les petits détails nous fait peu à peu entrer dans le match. Tout s’accélère à partir du repas. Après une courte causerie à l’hôtel, chacune enfile ses écouteurs, se met dans sa bulle et monte dans le bus, prête à écrire l’histoire.

C’EST HISTORIQUE 🔥 La passage de témoin entre les hommes et les femmes pour le début de la rencontre d’Elite 1 féminine au stade Marcel-Michelin 👏 ASM Romagnat/Stade Bordelais c’est à suivre en direct sur CANAL+SPORT 🖥️ pic.twitter.com/iBitT2fiZG — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 2, 2024

L’arrivée au stade est discrète. La rencontre masculine ayant débuté, notre arrivée passe inaperçue. Une préparation calme, à l’opposé de l’effervescence qui règne dans les tribunes d’un Michelin à guichets fermés.

L’arrivée à Michelin

Notre échauffement se déroule sur le terrain annexe, à l’abri des regards. Le bruit du stade retentit, mais toute cette excitation nous paraît encore lointaine. C’est en revenant aux vestiaires que notre place prend une autre dimension.

Le coup de sifflet final vient d’être donné, et Clermont l’emporte 32-27. Les supporters restants n’attendent plus que nous. Pour rejoindre les vestiaires, nous traversons le pesage, moment où s’alternent encouragements et chambrage bon enfant des Auvergnats.

Quand nous entrons sur la pelouse, le grondement de la foule et le nombre de supporters présents me frappent de plein fouet. 12 500 personnes chantent, crient et agitent leurs drapeaux jaunes et bleus pour un match de championnat.

Certaines d’entre nous ont déjà vécu de telles entrées au niveau international, mais pour un match de club, c’est une grande première. Je savoure cette atmosphère si particulière.

📣 Nouveau record d’affluence pour un match de #Elite1 ! 12 500 personnes étaient présentes au stade Marcel-Michelin pour suivre la rencontre entre l’ASM Romagnat et le Stade Bordelais 👏 #TOP14 pic.twitter.com/D33zry71Rd — TOP 14 Rugby (@top14rugby) November 2, 2024

Profiter du moment, mais ne pas se laisser submerger par l’émotion. Après quelques secondes uniques, le coup d’envoi est donné.

Le match

Chaque contact, chaque essai résonne à l’unisson avec les cris et les applaudissements. On se sent privilégiées, presque invincibles parfois. Nous voulons retrouver, chaque week-end, cette intensité et ce supplément d’âme avec lesquels nous avons joué et qui nous ont permis de remporter ce match 33 à 21.

Les quelques supporters bordelais sont restés jusqu’au bout et nous ont transmis une énergie débordante. Célébrer la victoire avec eux a été la meilleure façon de clôturer cette rencontre.

??? ??????? 🦁 À l’issue de cette première rencontre d’Élite 1 télévisée, Les Lionnes du Stade Bordelais conservent leur première place au classement avec quatre victoires consécutives. Retrouvez le compte rendu de cette 4? journée ⬇️#iloveubb #Lionnes — UBB Rugby (@UBBrugby) November 4, 2024

De retour au vestiaire, les messages de nos proches affluent. Ceux qui n’avaient pas pu venir au stade ont pu nous suivre sur Canal+ Sport, une alternative de luxe sur l’une des plus grandes chaînes de sport françaises, pour que même ceux loin du cœur de l’action soient au plus près de nous.

Cela peut paraître anodin, mais habituellement, les matchs à l’extérieur sont retransmis via des lives Twitch ou Facebook, et il est difficile pour nos familles et amis de visionner un match de qualité. Le sentiment que nos efforts sont vus et reconnus, au-delà du stade, nous emplit d’une fierté immense.

Aujourd’hui, nous sommes fières d’avoir été les premières porteuses d’une flamme qui, on l’espère, ne s’éteindra jamais.