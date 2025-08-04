Dan Sheehan conteste son déblayage sur Lynagh... mais est condamné

Le talonneur irlandais Dan Sheehan connaît désormais la sanction après avoir été cité pour un geste dangereux lors du troisième et dernier test entre les Lions britanniques et irlandais et l’Australie, samedi soir à Sydney.

Malgré la défaite des Lions (22-12), une bonne partie des discussions d’après-match ont tourné autour de l’action impliquant le jeune ouvreur des Wallabies, Tom Lynagh.

Sur les images, on voit clairement Lynagh se préparer à l’impact, avant d’être violemment percuté par le talonneur des Lions, 111 kg sur la balance, lancé à pleine vitesse.

Dan Sheehan has been suspended for four matches (reduced to three on successful completion of the coaching intervention) for his clear-out on Tom Lynagh. pic.twitter.com/2NECDYevhu — Jared Wright (@jaredwright17) August 4, 2025

Sur le moment, l’entrée au ruck à la 34e minute était passée inaperçue des officiels. Mais l’international irlandais du Leinster a ensuite été cité pour ce geste, qui a envoyé Lynagh passer un protocole commotion… qu’il n’a pas réussi.

Dans un test particulièrement tendu, marqué par plusieurs échauffourées collectives, cet incident a retenu l’attention.

World Rugby a confirmé que Sheehan écope de quatre matchs de suspension, réduits à trois s’il suit avec succès un module de révision technique (coaching intervention).

Dans son communiqué, l’instance précise : « Dan Sheehan a été cité pour avoir chargé dans un ruck en vertu de la règle 9.20(a), lors du test-match contre l’Australie disputé à l’Accor Stadium de Sydney, samedi 2 août. »

Et d’ajouter : « En déterminant la sanction, la Commission a noté que dans ses déclarations, le joueur n’avait pas reconnu qu’un jeu déloyal avait eu lieu et ne considérait pas que le geste justifiait une citation. Après examen du dossier, des arguments présentés et des images vidéo, la Commission a conclu que les actions de Sheehan étaient contraires à la règle 9.20(a) (Jeu dangereux dans le cadre d’un ruck ou d’un maul). »

« En qualifiant l’action de jeu déloyal, la Commission a estimé que le geste de Sheehan était imprudent. Elle a constaté un contact avec la tête du joueur australien, jugé comme présentant un haut degré de danger, sans qu’aucun facteur atténuant ne puisse être retenu. »

Suspendu, Sheehan manquera un match de préparation face à Cardiff, ainsi que trois rencontres de l’United Rugby Championship : face aux Stormers, aux Sharks et au Munster. Il pourra toutefois être disponible contre le Munster à Croke Park s’il termine son module pédagogique à temps.

Cet article publié sur RugbyPass a été adapté en français par Willy Billiard.

