Cortez Ratima, All Black jusqu'en 2028

Cortez Ratima, All Black n°1214, a signé ce dimanche 1er mars 2026 une prolongation de contrat avec la Fédération Néo-Zélandaise de Rugby jusqu’à la fin de la saison 2028, en parallèle de l’extension de son contrat avec les Chiefs, scellant ainsi l’un des dossiers clés du marché des demis de mêlée en vue de la Coupe du Monde de Rugby 2027.

À 24 ans, le numéro 9 a fait le choix de la stabilité, lui qui vient d’accueillir dans son foyer son deuxième fils. « J’ai un nouveau bébé à la maison et le fait d’être au même endroit, d’avoir une vie de famille stable, c’est bon pour nous », a-t-il confié au site de son club, mettant en avant l’équilibre recherché entre exigences internationales et ancrage familial.

Né à Piopio et élevé sur une exploitation ovine et bovine du King Country, Cortez Ratima s’est imposé en un temps record comme l’un des demis de mêlée les plus prometteurs du rugby néo-zélandais. Formé à la Hamilton Boys’ High School, véritable pépinière de talents, il a empilé les étapes sans brûler les délais : 38 rencontres sous les couleurs de Waikato en NPC, puis 60 apparitions pour les Chiefs depuis ses débuts en Super Rugby face aux Crusaders en 2022, jusqu’à devenir un rouage central des parcours vers plusieurs finales de la franchise.

Deux ans après ses premiers pas à ce niveau, il découvre la scène internationale avec les All Blacks contre l’Angleterre, puis enchaîne jusqu’à atteindre la barre des 21 sélections, incarnation d’une nouvelle génération de demis de mêlée néo-zélandais.

En coulisse, la prolongation de Ratima est vécue comme un signal fort. L’entraîneur en chef des Chiefs, Jono Gibbes, n’a pas masqué sa satisfaction. « C’est une excellente chose d’avoir un joueur du calibre de Cortez qui reste avec nous. Cela montre la confiance qu’il a dans ce que nous faisons et dans la direction que nous prenons, ce qui est formidable. C’est aussi le reflet de la culture que nous avons au sein du club », souligne-t-il, rappelant à quel point le demi de mêlée incarne le projet de jeu et l’identité du groupe.

L’horizon est désormais celui d’un double défi pour le demi de mêlée : s’imposer durablement dans la rotation des All Blacks à l’approche de la Coupe du Monde de Rugby en Australie et porter l’ambition des Chiefs, actuellement 3e du championnat après trois journées. « J’aime ce club et la manière dont il a soutenu ma famille et moi. J’adore ce que Jono (Gibbes, ancien coach de Clermont, ndlr) et les autres entraîneurs mettent en place et il n’y a nulle part ailleurs où je préférerais être », a insisté Ratima.

Alors que d’autres numéros 9 néo-zélandais verrouillent également leur avenir – à l’image de Cam Roigard, lié à long terme aux Hurricanes -, la signature de Ratima jusqu’en 2028 confirme que la concurrence à ce poste restera vive dans les années à venir.

