Classement mondial : le Japon a les clés du changement ce week-end

La première place mondiale des Springboks ne bougera pas cette semaine… tant qu’ils battent le Japon. Même une victoire large ne leur rapportera aucun point supplémentaire, l’écart de 18,95 points entre les deux nations étant trop grand pour être récompensé.

En revanche, en cas de faux pas à Wembley, l’Afrique du Sud cédera son fauteuil à celui qui sortira vainqueur du choc entre la Nouvelle-Zélande et l’Irlande à Chicago. Quelle que soit la marge.

Les All Blacks comme les Irlandais ne peuvent pas améliorer leur total de 92,20 points en gagnant, sauf si le Japon réussit un exploit monumental face aux Boks ou arrache un nul. Pour espérer repasser devant, les All Blacks devront s’imposer avec plus de 15 points d’écart. Ils grimperaient alors à 91,49 points, juste devant l’Irlande (91,36 au mieux).

En cas de nul à Wembley, la clé redeviendra Chicago. Il faudra là aussi une victoire par plus de 15 points pour voir l’une des deux équipes prendre les commandes du classement mondial.

De son côté, le Japon a une belle opportunité. Un nul contre les champions du monde les propulserait dans le deuxième chapeau pour le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2027. Le Pays de Galles sortirait du top 12. En cas de victoire, les Brave Blossoms grimperaient même à la 11e place, doublant la Géorgie.

L’Irlande, elle, peut reprendre la deuxième place aux Blacks si elle réédite son exploit de 2016 à Chicago. Même en cas de défaite, la Nouvelle-Zélande restera sur le podium puisque la France (4e) n’est pas en lice ce week-end et ne peut donc progresser.

Plus bas dans le classement, l’Australie peut faire une belle opération. En cas de victoire contre l’Angleterre, ils grimperont dans le top 6, devant l’Argentine. Une victoire avec plus de 15 points d’écart les ferait même passer devant l’Angleterre, à la 5e place.

De leur côté, les Anglais peuvent reprendre la 4e place à la France, ce qui serait une première depuis août 2022, s’ils battent les Wallabies. L’Australie resterait 7e même en cas de lourde défaite, car l’Écosse (8e) ne gagnera aucun point ce week-end. Les Écossais reçoivent les États-Unis avec 14,17 points d’écart au classement, ce qui ne permet aucun gain comptable.

