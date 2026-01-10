Champions Cup : Tuilagi le Bayonnais défie son ancien club à Welford Road

Mattioli Woods Welford Road va retrouver un visage qu’il ne connaît que trop bien. Pour la première fois depuis son départ en 2024 vers la France, Manu Tuilagi revient fouler la pelouse de Leicester, cette fois sous le maillot de Bayonne et aligné au centre en numéro 12 pour ce déplacement en Investec Champions Cup, ce samedi soir.

Auteur d’une première saison réussie en Top 14, au point de figurer dans l’équipe-type 2024-2025 du championnat, Tuilagi reste pourtant muet au tableau des essais depuis le début de cet exercice, malgré neuf apparitions. L’ancien international anglais, longtemps freiné par les blessures durant son long passage chez les Tigers (2009-2020), croisera au centre un profil aux antipodes : Orlando Bailey, dix ans de moins, dix kilos de moins, et chargé de mener le jeu d’une équipe de Leicester encore sans victoire dans cette poule 3, comme Bayonne.

Côté basque, la claque reçue à Montpellier (62-22) a laissé des traces. Neuvièmes du Top 14, les Bayonnais ont largement remanié leur quinze de départ, ne conservant que quelques cadres… dont Tuilagi. On ne verra en revanche pas l’un des joueurs les plus attendus du côté des supporters anglais : l’ailier argentin Mateo Carreras, l’ancien de Newcastle, ne figure pas dans le groupe, ce qui prive le public d’un duel explosif avec l’autre finisseur de poche du soir, Adam Radwan.

Leicester avance avec plus de continuité. Les Tigers, qui restent sur un large succès face aux Saracens, n’ont procédé qu’à trois ajustements. Le flanker gallois Tommy Reffell effectue son retour en troisième ligne. Au talon, Charlie Clare débute et Jamie Blamire glisse sur le banc dans une logique de rotation. Sur l’aile gauche, Gabriel Hamer-Webb revient après trois mois d’absence pour une blessure aux ischio-jambiers et affiche une singularité : il découvre la Champions Cup avec un troisième club, après Bath puis Cardiff.

