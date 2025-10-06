Édition du Nord
TOP 14

Ces joueurs qui pourraient être convoqués pour les tests de novembre

Gabriel Ngandebe (avec Ulupano Seuteni, Maël Moustin et Davit Niniashvili) lors du match de Top 14 entre Montpellier et La Rochelle au stade Septeo de Montpellier, le 4 octobre 2025. (Photo : Gabriel Bouys / AFP)

Ils passent sous les radars internationaux pour l’instant et pour cause : ils ne disposent d’aucune (ou très brève) expérience à ce niveau en ce moment. Particulièrement en vue sur les cinq premières journées du Top 14, ils pourraient recevoir une convocation pour Marcoussis dans les semaines qui viennent en vue des tests de novembre. Le XV de France se prépare à jouer l’Afrique du Sud le 8 novembre, les Fidji le 15 et l’Australie le 22 novembre

Lenni Nouchi (21 ans), deuxième ou troisième-ligne

Le deuxième ou troisième-ligne polyvalent (6, 7 ou 8), capitaine du MHR, compte déjà deux sélections avec le XV de France (tournée 2024 en Argentine en tant que titulaire). Depuis le début de la saison, le jeune champion du monde U20 2023 a été étincelant. En cinq feuilles de match, il enregistre 373 minutes de jeu, deux essais (contre Toulon et La Rochelle), 58 courses balle en main, quatre franchissements, 239 mètres parcourus, dix défenseurs battus, 183 mètres après contact, une précision de 83% dans ses passes, 38 plaquages à 88% de réussite, mais trois pénalités concédées.

« La problématique à ce poste, c’est qu’il y a beaucoup de monde, beaucoup de prétendants, donc forcément, c’est un peu bouché », a estimé son entraîneur Joan Caudullo ce week-end sur Sud Radio. « Mais oui, bien sûr, aujourd’hui il a le niveau d’un joueur international français. Je le trouve vraiment intéressant. Après, il a encore besoin de bosser sur son leadership. Il y a pas mal de choses à travailler, et on le fait bosser avec Billy Vunipola, avec Yacouba Camara, qui était notre capitaine quand on a été champions en 2022. Il a encore du travail, mais c’est clairement un projet pour le futur, l’idée de le mettre capitaine. Et je trouve qu’il fait un très bon début de saison. Pour moi, Fabien (Galthié, ndlr) va forcément s’intéresser à lui, enfin je l’espère, en tout cas pour Lenni. »

Esteban Capilla (22 ans), troisième-ligne

L’autre prétendant justement au poste de troisième-ligne pourrait être Esteban Capilla (22 ans), lui aussi champion du monde U20 en 2023 avec son capitaine d’alors Lenni Nouchi. Il a figuré sur les cinq premières feuilles de match de l’Aviron bayonnais cette saison, à chaque fois comme titulaire. Auteur de trois essais, il compte moins de temps de jeu (253 minutes), mais 24 courses avec ballon, neuf défenseurs battus, 96 mètres parcourus ballon en main, 99 mètres après contact, 29 plaquages avec un taux de réussite de 83%, 95% de précision dans ses passes, et lui aussi trois pénalités concédées.

Il peut également souffrir de la concurrence à son poste (Jegou, Jelonch, Ollivon qui revient, Roumat…), mais sa capacité à contrer l’adversaire dans les touches et à remporter ses duels le mettent en bonne position pour être appelé à Marcoussis prochainement.

Joris Segonds (28 ans), demi d’ouverture

Dans un autre poste (demi d’ouverture) où la concurrence fait rage (Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Antoine Hastoy…), le Bayonnais Joris Segonds (28 ans) a montré contre le Stade Toulousain que lui aussi pouvait avoir son rond de serviette à Marcoussis. Extrêmement précieux au cours de ses cinq premiers matchs (quatre fois titulaire – 256 minutes de jeu), notamment pour la justesse de ses passes (99% de réussite quand même) et de ses coups de pied, aussi bien d’occupation que pour marquer des points, il est l’auteur de 16 pénalités et d’un drop.

Devenu une pièce maîtresse pour sa deuxième saison à Bayonne (31 feuilles de match pour 1584 minutes de temps de jeu pour sa première saison l’an passé, soit dans la moyenne de ses sollicitations pour le Stade Français les saisons précédentes), il n’a décroché que deux sélections jusqu’à présent avec le XV de France (tournée 2025 en Nouvelle-Zélande).

Gabriel Ngandebe (28 ans), ailier

Un qui revient bien, c’est l’ailier de Montpellier Gabriel Ngandebe (28 ans), déjà quatre titularisations alors que ces dernières saisons, il n’en comptait qu’une quinzaine max – sauf l’année du titre en 2021-2022 où il avait figuré sur 23 feuilles de match en tout. Victime de la concurrence à son poste mais peu sujet aux blessures, il fait figure de soldat fidèle sur qui on peut compter avec abnégation et détermination. En quatre titularisations cette saison, il en est déjà à trois essais et un cinquième du temps de jeu qui lui était dévolu en moyenne ces dernières saisons.

Benjamin Bertrand (22 ans), pilier gauche

Une petite mention enfin pour le jeune pilier gauche de Toulouse, Benjamin Bertrand, qui a vécu ce dimanche 5 octobre sa première titularisation en Top 14 face à Bayonne. A 22 ans, il ne cumule que 203 minutes de jeu depuis son intégration dans l’équipe première de Toulouse la saison passée (11 matchs), lui qui avait été prêté à Blagnac en Nationale pour se faire les épaules.

Considéré comme largement sous-estimé par ses supporters, il incarne le pilier nouvelle génération alliant puissance, rapidité et engagement dans le jeu courant, mais avec un potentiel encore important à exploiter.

Comments on RugbyPass

F
Francisco Roldan 3 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Hi Nick, Very convincing article. Due to work, I only managed to watch RSAvARG #Rd2 yesterday. South Africa’s physical power remains a resource almost unreachable for most teams in the world — clearly still beyond Los Pumas’ current scope.

Still, I see in Argentina a far more ambitious team, with a broader and steadier mental framework than in the past. That maturity allowed them to build momentum and consistency even without dominating possession.



...

215 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Totally agree but in the modern International game, lack of gain-line success is even more damaging than poor distribution (you will probably go backwards) and I think that was proven with the selection of Proctor (who has better distribution) but struggled to make gainline.

The good news is that Razor has the players, he just needs a coach to find the right combination and gameplan for the attack.



...

4 Go to comments
D
DarstedlyDan 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Yep - the primary role of a centre is not kicking. It’s not in the top 4 or 5, especially when you have a 2nd 5 like Barrett. Don’t agree with the pod on this one.

For the ABs, who’ve struggled all season for gainline success in the midfield, to then put their best gainline winner somewhere else, would be odd. The only reason that would make sense is if they don’t back his defence or distribution.



...

4 Go to comments
J
JR 7 hours ago
Brazil vs Paraguay | Paraguay vs Brazil | Internationals Live

Both teams will try to get the last ticket for the occasion to play the qualification to rwc2o27

1 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Actually . . . . As an England fan, I think it would be better if you left him outside the squad of 23 again this Autumn. 🤣🤣

4 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

What a bunch of tosh.

LF with Jordi Barrett would give you the triple threat they are talking about but when you are that good a carrier, why would you ever kick the ball away??



...

4 Go to comments
H
Hammer Head 7 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

I’m not sure - what do you guys call them? Two and three quarter eighths?

7 Go to comments
H
Henrik 9 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

what do you mean “have no legal right”?

NZR run the ABs, and they may choose whomever they wish to field ….



...

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s sad that Mounga has to take a massive pay cut just to play for his country in the World Cup. NZ Rugby have no shame, they do not own the game and have no legal right (that is only in developed countries with laws protecting citizens rights) to prevent players from representing their country just because they work overseas.

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s true though.

21 Go to comments
D
DS 10 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

As an analogy, you might want to go over to PlanetF1 and see the BS aimed at Lewis Hamilton. I actually quite enjoy winding up the jealous, deranged, Lewis-haters for their pathetic comments, normally by admonishing them for not thanking the site by helping to reduce their psychologist fees. Ooh, that really gets them going! Obviously, as an opponent supporter I have to fundamentally hate Du Pont, but naturally agree he's a major positive influence on the game, thanks to his (ggrrr, ggrrr sound of gnashing teeth) amazing talents.

9 Go to comments
P
PoppaRick 10 hours ago
Why George Bower said 'damn' when called up to the All Blacks

Love it, good work Bro, bloody legend!!

2 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

The exactly the opposite, all he did was try and ‘show up’, and not enough actual work he, as the leader of the loosies, should have put his hand up to do himself.

Exactly, he’s doing the same thing for the All Blacks and theyre missing out bigtime on the player they need at 7. He’s been consistent at not delivering what Moana or the All Blacks need, well said. You can spin that off as a positive as well (which you are doing), but I’m just saying the performances of both teams are worse for a) not having a 7, and therefor b) Ardie not putting his hand up stepping into that role. The team would be a lot better with him and Cane still.



...

164 Go to comments
T
Tk 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Much more likely to actually get game time in ABXV Vs ABs.

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s pretty consistent I’d say, just maybe a tad below Tamaiti. I thought about it some more, and he’s actually want I want from the leader off the field - the least nicest or softest of the guys is how I’d describe his attitude - not on the field. I’d be happy with him starting and getting 50 (so Tamaiti gets a good 30, or 35 even sometimes) though.

On that point also, they should have different game day captains, or field leaders. Separate the two problems and then you’ve actually got no problem!



...

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s off to the Tahs of course. He didn’t sound like a player interested in that sort of thing (drafted to a random team), I’m sure it would have been Blues or Saders starter or maybe backup he’d have taken in NZ if offered. Wouldn’t be surprised if he has people in Sydney.

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

What’s Pead’s stats, is he like a loose forward half?

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Awesome match, they need to give NPC more exposure than SR.

Flipping the RC into 6Ns March period is a good idea to run it parrall with Super Rugby instead. Start the NPC season earlier so that All Blacks come in after a month and continue in it for the next two months then depart North after the final.



...

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
The four NPC performers of the week ahead of quarter-finals

Only for a year isn’t it. Tasman just had a local product come back from Japan to make his debut as well.

3 Go to comments
H
HC 12 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

People here in France cry because he dared to earn money and be successful outside of rugby. All they want is for Dupont to stay small and humble boy from a little farm. And how dare he have a GF that is a celebrity and not a simple Toulouse girl. Classic french socialist mindset. It has nothing to do with him not playing. It started already with the Olympics and LVMH contract.

9 Go to comments