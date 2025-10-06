Ces joueurs qui pourraient être convoqués pour les tests de novembre

Ils passent sous les radars internationaux pour l’instant et pour cause : ils ne disposent d’aucune (ou très brève) expérience à ce niveau en ce moment. Particulièrement en vue sur les cinq premières journées du Top 14, ils pourraient recevoir une convocation pour Marcoussis dans les semaines qui viennent en vue des tests de novembre. Le XV de France se prépare à jouer l’Afrique du Sud le 8 novembre, les Fidji le 15 et l’Australie le 22 novembre

Lenni Nouchi (21 ans), deuxième ou troisième-ligne

Le deuxième ou troisième-ligne polyvalent (6, 7 ou 8), capitaine du MHR, compte déjà deux sélections avec le XV de France (tournée 2024 en Argentine en tant que titulaire). Depuis le début de la saison, le jeune champion du monde U20 2023 a été étincelant. En cinq feuilles de match, il enregistre 373 minutes de jeu, deux essais (contre Toulon et La Rochelle), 58 courses balle en main, quatre franchissements, 239 mètres parcourus, dix défenseurs battus, 183 mètres après contact, une précision de 83% dans ses passes, 38 plaquages à 88% de réussite, mais trois pénalités concédées.

LE SUPERBE GESTE DE NOUCHI 🔥 Le troisième ligne du @MHR_officiel sert avec une superbe passe au pied Bernadet qui file à l'essai 🙌#MHRSR pic.twitter.com/AuYONpRCyf — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 4, 2025

« La problématique à ce poste, c’est qu’il y a beaucoup de monde, beaucoup de prétendants, donc forcément, c’est un peu bouché », a estimé son entraîneur Joan Caudullo ce week-end sur Sud Radio. « Mais oui, bien sûr, aujourd’hui il a le niveau d’un joueur international français. Je le trouve vraiment intéressant. Après, il a encore besoin de bosser sur son leadership. Il y a pas mal de choses à travailler, et on le fait bosser avec Billy Vunipola, avec Yacouba Camara, qui était notre capitaine quand on a été champions en 2022. Il a encore du travail, mais c’est clairement un projet pour le futur, l’idée de le mettre capitaine. Et je trouve qu’il fait un très bon début de saison. Pour moi, Fabien (Galthié, ndlr) va forcément s’intéresser à lui, enfin je l’espère, en tout cas pour Lenni. »

Esteban Capilla (22 ans), troisième-ligne

L’autre prétendant justement au poste de troisième-ligne pourrait être Esteban Capilla (22 ans), lui aussi champion du monde U20 en 2023 avec son capitaine d’alors Lenni Nouchi. Il a figuré sur les cinq premières feuilles de match de l’Aviron bayonnais cette saison, à chaque fois comme titulaire. Auteur de trois essais, il compte moins de temps de jeu (253 minutes), mais 24 courses avec ballon, neuf défenseurs battus, 96 mètres parcourus ballon en main, 99 mètres après contact, 29 plaquages avec un taux de réussite de 83%, 95% de précision dans ses passes, et lui aussi trois pénalités concédées.

BAYONNE REPREND LES COMMANDES 🤯 À 10 minutes de la fin, Esteban Capilla redonne l'avantage à l'@avironrugbypro 🙌#ABST pic.twitter.com/cfU9nrznXS — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 5, 2025

Il peut également souffrir de la concurrence à son poste (Jegou, Jelonch, Ollivon qui revient, Roumat…), mais sa capacité à contrer l’adversaire dans les touches et à remporter ses duels le mettent en bonne position pour être appelé à Marcoussis prochainement.

Joris Segonds (28 ans), demi d’ouverture

Dans un autre poste (demi d’ouverture) où la concurrence fait rage (Matthieu Jalibert, Romain Ntamack, Antoine Hastoy…), le Bayonnais Joris Segonds (28 ans) a montré contre le Stade Toulousain que lui aussi pouvait avoir son rond de serviette à Marcoussis. Extrêmement précieux au cours de ses cinq premiers matchs (quatre fois titulaire – 256 minutes de jeu), notamment pour la justesse de ses passes (99% de réussite quand même) et de ses coups de pied, aussi bien d’occupation que pour marquer des points, il est l’auteur de 16 pénalités et d’un drop.

Joris Segonds is CLUTCH!!! pic.twitter.com/ChVA170HcU — Parlez-Vous French Rugby (@RugbyVous) September 29, 2025

Devenu une pièce maîtresse pour sa deuxième saison à Bayonne (31 feuilles de match pour 1584 minutes de temps de jeu pour sa première saison l’an passé, soit dans la moyenne de ses sollicitations pour le Stade Français les saisons précédentes), il n’a décroché que deux sélections jusqu’à présent avec le XV de France (tournée 2025 en Nouvelle-Zélande).

Gabriel Ngandebe (28 ans), ailier

Un qui revient bien, c’est l’ailier de Montpellier Gabriel Ngandebe (28 ans), déjà quatre titularisations alors que ces dernières saisons, il n’en comptait qu’une quinzaine max – sauf l’année du titre en 2021-2022 où il avait figuré sur 23 feuilles de match en tout. Victime de la concurrence à son poste mais peu sujet aux blessures, il fait figure de soldat fidèle sur qui on peut compter avec abnégation et détermination. En quatre titularisations cette saison, il en est déjà à trois essais et un cinquième du temps de jeu qui lui était dévolu en moyenne ces dernières saisons.

Benjamin Bertrand (22 ans), pilier gauche

Une petite mention enfin pour le jeune pilier gauche de Toulouse, Benjamin Bertrand, qui a vécu ce dimanche 5 octobre sa première titularisation en Top 14 face à Bayonne. A 22 ans, il ne cumule que 203 minutes de jeu depuis son intégration dans l’équipe première de Toulouse la saison passée (11 matchs), lui qui avait été prêté à Blagnac en Nationale pour se faire les épaules.

Considéré comme largement sous-estimé par ses supporters, il incarne le pilier nouvelle génération alliant puissance, rapidité et engagement dans le jeu courant, mais avec un potentiel encore important à exploiter.

