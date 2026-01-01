Ces grands blessés qu'on a hâte de retrouver début 2026

L’année 2026 démarre avec, pour certains malchanceux qui ont terminé 2025 au stand, l’espoir de repartir du bon pied. Voici un petit tour d’horizon des principaux joueurs blessés de longue durée du Top 14, qui aspirent à revenir et performer dans les prochaines semaines.

Peato Mauvaka

Comme Antoine Dupont, le talonneur international toulousain (42 sélections) a dû subir en 2025 l’épreuve de la rupture des ligaments croisés du genou, survenue en avril à l’entraînement la semaine précédant la demi-finale de Champions Cup perdue à Bordeaux. Quand bien même Toulouse domine toujours le Top 14, les fulgurances de son explosif numéro 2 ont clairement manqué, tout comme elles ont manqué au XV de France durant la dernière tournée d’automne.

Huit mois après sa blessure, son retour à la compétition est imminent. Une excellente nouvelle à la fois pour son manager Ugo Mola comme pour le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié, alors que se profile un délicat France – Irlande au parfum de revanche pour le XV du Trèfle, le 5 février au Stade de France.

François Cros

Le troisième ligne international du Stade toulousain (39 sélections) n’a plus rechaussé les crampons depuis la victoire inaugurale de son club à Clermont (24-34) le 7 septembre dernier. Touché à un genou, il était attendu pour le mois de novembre mais a dû passer par la case opération, retardant considérablement son retour à la compétition.

Sur Canal+, le sécateur haut-garonnais a assuré lors du Boxing Day qu’il envisageait de pouvoir rejouer « dans trois semaines », soit à partir de la deuxième quinzaine de janvier. Il devrait donc postuler pour le début du Tournoi des Six Nations avec le XV de France.

Théo Attissogbe

La pelouse de Marcel-Michelin, décidément éprouvante pour les genoux des internationaux français, a également fait des misères à Théo Attissogbe. Comme François Cros, la révélation de la saison dernière n’a plus joué depuis le déplacement de son équipe à Clermont, le 20 septembre dernier, où il a été victime d’une entorse du ligament interne.

Même si Pau a performé en son absence, son retour à la compétition, prévu pour samedi à Lyon, devrait apporter une dose de talent supplémentaire à la ligne de trois-quarts paloise peu épargnée par les pépins ces derniers temps. Lui aussi postulera pour être dans le groupe France pour le Tournoi.

Joe Simmonds

Dans une interview accordée à RugbyPass durant l’intersaison, l’Anglais assurait que la conservation de son titre de meilleur réalisateur du Top 14, qu’il détient depuis deux saisons, était un objectif fort pour lui. Ses chances d’y parvenir sont malheureusement compromises, lui qui n’a plus foulé les pelouses du championnat depuis le 18 octobre et le succès impactant des Béarnais au Hameau contre le Stade toulousain.

Souffrant d’une déchirure au mollet, l’ancien meneur de jeu d’Exeter a voulu reprendre fin novembre mais a rechuté, se replongeant dans un nouveau cycle d’indisponibilité de six semaines. S’il ne reprend pas à compte le fameux adage « jamais deux sans trois », Simmonds devrait revenir au mois de janvier et permettre ainsi à son jeune remplaçant Axel Desperes, qui a assuré son interim, de souffler un peu.

Posolo Tuilagi

Lui plus qu’un autre a dû se souhaiter une année 2026 moins pire que 2025. Revenu en fin de saison dernière d’une fracture tibia-péroné, victime d’une fracture de fatigue avant le début de la saison qui ne l’a pas permis de jouer avant fin octobre, plus de nouveau blessé après trois petits matchs, cette fois au genou (entorse), Posolo Tuilagi n’a fait qu’enchaîner les galères.

Un temps espéré pour le premier match de 2026 samedi contre Toulouse, le deuxième ligne international (5 sélections) n’est pas encore tout à fait prêt et devrait plus sûrement faire son come-back pour la quinzaine de Challenge Cup. Avec l’envie de prouver, lui qui s’est fait tancer par son manager Laurent Labit dès son arrivée pour son hygiène de vie.

Tevita Tatafu

Le potentiel successeur de Uini Atonio en équipe de France n’a toujours pas disputé la moindre minute en compétition depuis le début de la saison. La faute à une grave blessure à la cheville subie lors du match amical estival contre le Stade toulousain. Dans un entretien à Midi Olympique, le président de l’Aviron bayonnais Philippe Tayeb a révélé que son pilier droit devrait reprendre lors de la quinzaine de Champions Cup.

Un renfort de poids en prévision pour le manager de l’Aviron Grégory Patat, qui a dû jongler avec les nombreuses blessures chez ses avants durant la première partie de saison.