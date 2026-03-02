Plutôt que White et Cockerill, Benetton a finalement fait le choix de Wayne Pivac

Benetton Rugby a officialisé la nouvelle. C’est bien Wayne Pivac qui posera ses valises à Trévise la saison prochaine, au terme d’un processus de recrutement particulièrement disputé où deux grands noms du rugby mondial, Jake White et Richard Cockerill, anciens entraîneurs de Montpellier, n’ont finalement pas été retenus.

Le technicien néo-zélandais de 63 ans, ancien sélectionneur du Pays de Galles (2019-2022), a supplanté l’ancien boss des Bulls, Jake White, champion du monde 2007 avec les Springboks, ainsi que Richard Cockerill, ex-sélectionneur de la Géorgie et figure reconnue des bancs européens. Tous deux figuraient parmi les candidats de poids pour prendre les rênes de la formation italienne, sans parvenir à convaincre jusqu’au bout. Wayne Pivac s’engage jusqu’au 30 juin 2028, avec option pour deux années supplémentaires.

Un parcours riche en trophées

Pivac, ancien deuxième et troisième ligne, a bâti son CV des deux côtés du globe. En Nouvelle-Zélande, il a propulsé Northland en promotion en 1997 et enchaîné trois titres nationaux avec Auckland entre 1999 et 2003. Parti aux Fiji en 2004, il y remporte le Pacific Tri-Nations, avant de briller en Europe avec les Scarlets : titre PRO12 en 2017 (46-22 face à Munster en finale) et finale PRO14 plus demie de Champions Cup l’année suivante. Successeur de Warren Gatland à la tête du Pays de Galles en 2018, il décroche le Tournoi des Six Nations 2021, puis file deux saisons au Japon avec les NEC Green Rockets.

« Je ne pouvais pas dire non à l’opportunité d’entraîner Benetton après les avoir affrontés à Trévise avec les Scarlets »

« Je ne pouvais pas dire non à l'opportunité d'entraîner Benetton après les avoir affrontés à Trévise avec les Scarlets », a déclaré Pivac. « J'ai apprécié chaque déplacement : les matchs, le stade, les gens et le mode de vie italien. Le défi de faire passer l'équipe au niveau supérieur et de bâtir sur le travail des entraîneurs précédents est excitant. Pouvoir travailler avec des joueurs italiens très talentueux et contribuer davantage à leur développement est une motivation supplémentaire pour moi. À tous nos partenaires, sponsors et bien sûr nos supporters, je veux dire que je suis heureux de rejoindre la famille Benetton Rugby. Je veux voir l'équipe jouer un rugby qui excite à la fois les joueurs et vous les fans ».

Actuellement 13e du United Rugby Championship, Benetton mise sur Pivac pour hisser son niveau en URC et en compétitions européennes.

