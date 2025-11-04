Earl au centre, move de l'année en Angleterre ? «Si Borthwick a besoin de moi là, j'en serais très heureux»

Et si le meilleur joueur anglais de ces dernières années changeait de ligne ? Alors que le XV de la Rose a démarré sa série de tests automnaux par une victoire un peu longue à se dessiner mais confortable au final contre l’Australie (25-7), une rumeur se fait insistante sur la composition d’équipe anglaise pour le prochain match, samedi contre les Fidji. Selon la presse d’outre-Manche, le sélectionneur Steve Borthwick serait enclin à tester son patron de la troisième ligne Ben Earl au centre.

« Si et quand Steve voudra me faire jouer à cette position, j’en serais très heureux, car je sais qu’il ne ferait jamais rien qui mettrait l’équilibre de l’équipe en péril, a dit l’intéressé dans des propos rapportés par la BBC. S’il pense que vous êtes prêt à jouer à ce poste, alors vous devez lui faire confiance et vous faire confiance à vous aussi par rapport à ce que vous avez montré précédemment. Donc oui je serai content d’y jouer à n’importe quel moment. »

Could Ben Earl start at 12 for England!? Myself, ?@willgkelleher? & ?@owenslot? discuss on the latest episode of The Ruck. Something ?@SBarnesRugby? has been writing about for a long time! pic.twitter.com/FXthy9EjSh — Alfred Reynolds (@AlfredReynolds5) November 4, 2025

L’anti-Bastareaud ?

Pour Earl, ce ne serait pas tout à fait une première puisqu’il a déjà terminé une poignée de matchs au centre avec l’Angleterre. Le faire d’entrée de jeu serait en revanche nouveau pour celui qui, de par ses qualités de vitesse et de puissance, était jusque-là utilisé en numéro 8 ou en flanker côté ouvert avec un niveau de performance toujours très élevé.

Contre les Wallabies, Earl a encore affiché cette explosivité très au-dessus de la moyenne, marquant un essai retentissant. Il a d’ailleurs parcouru 73 mètres ballons en main lors de ce match, ce qui traduit son appétence et ses dispositions pour les chevauchées. Connaîtra-t-il à 27 ans l’évolution inverse de Matthieu Bastareaud ou Levani Botia, deux joueurs qui ont commencé en 12 et terminé en troisième ligne ?

« Je ne veux pas être vu comme un couteau suisse qu’on met un peu partout, j’essaie juste de rester sincère par rapport au joueur que je suis » abonde le joueur des Saracens. Soit un phénomène, qui ne dépareillerait pas au sein d’une sélection all star mondiale dans son rôle actuel de numéro 8. En serait-il de même au sein d’une ligne de trois-quarts ? Dans l’attente de l’annonce de la composition de Steve Borthwick, le sujet passionne en tout cas la presse anglaise.