Australie vs. Argentine : un match fou conclu à la 86e minute par l’Australie

L’Australie a complètement renversé la situation – encore une fois – lors d’un match d’une rare intensité contre l’Argentine dans le cadre du Rugby Championship 2025, au Queensland Country Bank Stadium de Townsville (Australie).

Menés à la mi-temps (21-7), les Wallabies ont trouvé l’énergie pour revenir à hauteur, avec notamment un doublé de Joseph-Aukuso Sua’ali’i (47e et 63e minutes).

Alors que Los Pumas reprenaient temporairement l’avantage sur pénalité (24-21, 79e), les Australiens ont tout donné en fin de rencontre. Dans un ultime mouvement à la 86e minute – 6 minutes dans le temps additionnel ! – Angus Bell applatissait l’essai décisif, transformé par James O’Connor, offrant une victoire inouïe 28-24.

Les Wallabies, qui signent leur deuxième succès en trois rencontres, prennent provisoirement la tête du classement en attendant le choc à Auckland entre les All Blacks et l’Afrique du Sud championne du monde.

Angus Bell called game for the Wallabies 💪 A nail-biting finish to an incredible Test between Australia and Argentina.#TheRugbyChampionship | #AUSvARG pic.twitter.com/i9727nB82h — TheRugbyChampionship (@SanzarTRC) September 6, 2025

Très indisciplinés en première période, les hommes de Joe Schmidt ont su profiter des occasions. À une minute de la fin, alors qu’ils étaient encore menés 24-21, les Australiens avaient la possibilité d’égaliser grâce à une pénalité. Mais leur capitaine Harry Wilson, de retour après une blessure au genou, a choisi de jouer en touche pour forcer la décision, un pari gagnant.

Les deux équipes se retrouveront la semaine prochaine à Sydney pour la revanche.

Rugby Championship P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Australia 3 2 1 0 9 2 New Zealand 2 1 1 0 6 3 Argentina 3 1 2 0 5 4 South Africa 2 1 1 0 4