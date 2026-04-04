À Toulon, la Champions Cup comme médicament pour « reprendre de la confiance »

Voilà deux mois que tout va mal à Toulon. Deux mois et cinq matchs sans victoire, c’est long pour un club aux ambitions du RCT, qui a dégringolé au classement du Top 14 à une inquiétante onzième place. Dans le détail, le club varois a obtenu un nul à Lyon (13-13) et pas un point de plus sur les quatre autres matchs, dont le dernier à Perpignan (36-20), face à une équipe qui n’a plus grand chose à jouer d’ici son très probable access match en juin.
L’ailier international Gaël Dréan, qui a fêté sa première sélection avec le XV de France durant le Tournoi des Six Nations contre l’Italie, décrit un groupe « pas abattu mais surtout frustré par la situation. Je ne pense pas qu’on soit abattus parce qu’on sait que ce n’est pas terminé. Notre état d’esprit, c’était quand même notre force en début de saison. Il est peut-être moins bon en ce moment mais on l’a en nous donc on doit aller le chercher. »
Dans ce contexte, le retour de la Champions Cup tombe t-il a pic pour relancer la machine varoise ? On aurait tendance à dire que oui même si son huitième de finale face aux Stormers, troisièmes de poule mais qui ont tout de même gagné trois matchs sur quatre et obtenu in fine le même nombre de points que Toulon (14), se présentent à Mayol comme de sérieux opposants.
« Si on perd, il n’y aura pas d’autre match après, c’est un huitième de finale donc ça peut quand même exciter un groupe, espère Dréan. Mais on aura quand même une très grosse équipe face à nous, forte dans tous les domaines qui va proposer un match très physique à l’image de ce que fait l’Afrique du Sud. »
Une franchise qui ne présentera néanmoins pas sa meilleure version à Mayol. Si l’énergique demi de mêlée Cobus Reinach est titulaire, le numéro 10 des Springboks Sacha Feinberg Mngomzulu est sur le banc tout comme le talonneur champion du monde Deon Fourie et le pilier international Frans Malherbe tandis que la deuxième ligne titulaire Moerat – van Heerden n’est pas du voyage.
Battre ces Stormers n’a donc rien d’insurmontable pour le RCT, comme il l’avait déjà fait il y a deux ans (14-24). Il n’a de toute manière pas d’autre choix s’il ne veut pas déjà plomber sa saison. À l’inverse, une réaction d’orgueil couplée à une prestation aboutie dimanche à Mayol pourrait rallumer la flamme et peut-être le début d’une dynamique nouvelle tant recherchée par son manager Pierre Mignoni.
« On a besoin de revenir à un match référence, comme on a pu l’avoir contre Bath (45-34). Il ne faut pas se poser de questions, se lâcher sur le terrain, et gagner » a t-il dit cette semaine à Rugbyrama.
Gagner comme seul remède à la sinistrose : « Il faut retrouver la victoire car cela fait un moment qu’on n’a plus gagné. Ensuite, on verra comment cela se passe. Mais il faut surtout regagner des matchs et reprendre de la confiance. » Un préalable indispensable à la rédemption et au retour de l’ambition sur la Rade.
