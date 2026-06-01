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XV de France : « trois ou quatre finalistes » attendus pour le match contre l'Australie


Paris, France - 4 février 2026 : le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié lors de l’entraînement du capitaine au Stade de France, à Paris. (Photo Brendan Moran / Sportsfile via Getty Images)
Comments
5 Comments

Pour préparer le deuxième test de juillet à Brisbane contre les Wallabies le 11 juillet, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié annonce au Midi Libre que « trois ou quatre finalistes » rejoindront le groupe France après le premier choc de Christchurch prévu, lui, le 4 juillet.

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Si les All Blacks seront encore frustrés – comme l’an passé – de ne pouvoir affronter la grande équipe de France, l’Australie pourra se féliciter d’avoir plus de joueurs habitués au niveau international.

Contrainte de calendriers

« Les équipes terminent une saison de onze mois, beaucoup de joueurs dépassent les trente feuilles de match et les 2 000 minutes », rappelle Fabien Galthié. « L’équipe de France a des contraintes au niveau du calendrier qui ne sont pas en phase avec le calendrier des clubs. On part sans les finalistes et sans les meilleurs joueurs. C’est comme ça. Ce sont des choix que j’ai réalisés dès ma prise de fonction (fin 2019, ndlr).

« Plutôt que de pleurer sur mon sort, de vivre ça comme un handicap, je vois plutôt des opportunités, comme prendre des jeunes joueurs, les développer. »

Un séminaire transition pour préparer la meilleure équipe possible

Trois semaines avant le premier rassemblement des Bleus à Marcoussis, qui se tiendra au lendemain des barrages du Top 14, le staff du XV de France a posé ses valises toute la semaine dernière du côté de Narbonne, nouveau promu en Pro D2 la saison prochaine.

VIDEO

Au programme : préparation du match amical contre l’Angleterre à Vannes le 19 juin mais surtout, surtout, la tournée d’été dans l’hémisphère Sud dans le cadre de la toute première édition du Nations Championship avec trois tests au programme : contre la Nouvelle-Zélande le 4 juillet, contre l’Australie le 11 puis le Japon le 18.

Ce séminaire transition entre un deuxième sacre de suite dans le Tournoi des Six Nations et cette nouvelle compétition avait pour but, selon le sélectionneur, de construire « la meilleure équipe de France possible ». Pour cela, une première sélection de 28 joueurs parmi les dix clubs éliminés donnera une première liste de joueurs pour préparer le Crunch amical. Une deuxième liste sortira au lendemain des demi-finales pour arriver à une quarantaine de joueurs dont la plupart prendront l’avion pour l’Australie le 23 juin.

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Commentaires

5 Comments
S
SB 8 days ago

If Toulouse make the final, I predict Cramont or Mauvaka/Gourgues/maybe Meafou to travel. If UBB make the final, I predict Bochaton/Gazzotti/Moefana or Buros to travel. If Montpellier make the final then I can see Nouchi and Verhaeghe going.

S
Soliloquin 9 days ago

Un article avec les possibles appelés en fonction des clubs éliminés de la course aux play-offs, des feuilles de matchs et minutes jouées ? Merci !

S
SB 8 days ago

I will give you my own once I finish replaying all 7 matches on the weekend (maybe I will watch one live)!

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 25 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 27 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 38 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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