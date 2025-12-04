World Rugby recommande un abaissement des plaquages au niveau du sternum chez les amateurs

Dans son souci permanent de la pratique sûre du rugby, World Rugby a recommandé jeudi que la ligne de plaquage soit abaissée au sternum et non plus aux épaules dans le rugby amateur, suivant ainsi les conclusions des 11 fédérations qui ont expérimenté cette nouvelle règle, à l’initiative de la France.

Selon les résultats fondés sur près de 150 000 plaquages effectués lors de matchs amateurs, au cours des 18 derniers mois, au sein de ces 11 fédérations, il y aurait une réduction de jusqu’à 10% des plaquages verticaux les plus risqués, ces fameux « plaquages cathédrales » ou le joueur visé retombe sur la tête.

Certaines fédérations font également état d’une baisse des taux de commotions cérébrales, même s’il n’y pas encore de chiffres précis sur ce plan, a précisé Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, lors d’un point presse informel jeudi.

« C’est une petite victoire pour le rugby et une victoire pour la France, qui montre que nous avons une influence croissante à World Rugby et qu’on est écouté », a commenté le patron de la FFR, rappelant que la France avait été la première à faire cette proposition.

La France en première ligne sur l’abaissement de la zone de plaquage

« Si cette recommandation est approuvée par le Conseil de World Rugby, elle deviendra une règle à part entière pour le rugby amateur au 1er juillet », a précisé World Rugby dans son communiqué.

« Nous espérons que cette mesure puisse être ensuite testée lors d’une compétition officielle, pourquoi pas la Coupe du monde des moins de 20 ans », a ajouté Florian Grill, proposant même, « pourquoi pas, que cette ligne de plaquage soit visible sur les maillots », pour faciliter notamment le travail des arbitres.

« Notre travail de lobbying a payé », a insisté le président de la FFR, selon qui cela prouve que « quand on bosse on est écouté » et qu’ « il faut envoyer des gens qui parlent anglais et des gens prêts à s’investir dans les commissions. »

Dans le rugby amateur français, la ligne de plaquage autorisée est encore plus basse que le sternum, à la taille.

Une étude menée depuis 2019-2020 entre la Fédérale 1 et la Fédérale 2, avec plaquage abaissé à la taille pour les matchs de Fédérale 2, avait démontré une « accidentologie en baisse de 55% dans la zone tête-cou », a précisé Florian Grill, selon qui une étude irlandaise de même type avait elle chiffré une diminution de 52%.