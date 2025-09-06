Will Spencer, un CV international au service... de Chambéry

Pour ceux qui regardent les séries à l’eau de rose, Will Spencer est un des personnage récurrent de Amour, Gloire et Beauté (ça passé toujours quelque part, ça ??). Mais dans le monde du rugby, Will Spencer est d’un autre type de légende.

ADVERTISEMENT

Deuxième-ligne de 33 ans, Gallois d’origine, Spencer a écumé pas moins de huit clubs en douze ans de carrière jusqu’à présent, avec des aller-retours dans certains d’entre eux : Bath Rugby (2013-2016), Worcester Warriors (2016-2018), Leicester Tigers (2018-2019), Bath Rugby (2019), Leicester Tigers (2020), Bath Rugby (2020-2023), Soyaux-Angoulême XV Charente (2023-2024), Bedford Blues (2024-2025), Northampton Saints (2024-2025) et Ospreys (2024-2025).

Pourquoi on en parle aujourd’hui ? Parce que son 8e club est français : le Stade Olympique Chambéry (Nationale) pour lequel il vient de signer. « Will arrive avec un parcours impressionnant », indique le SOC Rugby. « Il compte à son actif 76 matchs de Premiership et plusieurs campagnes en Champions Cup et Challenge Cup.

View this post on Instagram A post shared by SOC Rugby (@soc.rugby_officiel)

« Passé récemment par Angoulême en 2023 et 2024 (4 matchs de Pro D2 comme joker coupe du monde, ndlr), il revient en France pour apporter toute son expérience, sa densité physique et renforcer encore davantage notre pack. Atout majeur en touche, il viendra consolider notre conquête et mettre son savoir-faire au service du collectif. »

Après trois mois sans compétition, Spencer va dans un premier temps s’acclimater et s’intégrer avant de prendre le chemin de la Nationale dans quelques semaines avec sa nouvelle équipe. Lors de sa précédente saison avec les Ospreys, le géant de de 2m01 pour 125 kg a participé à 13 matchs, capté 28 touches et réussi 86 % de plaquages.

« On a mis un peu de temps pour faire venir le bon profil et on a préféré en prendre pour ne pas se tromper. J’espère qu’on l’a trouvé, avec ce joueur costaud qui est un vrai 5 mais polyvalent car il est capable de sauter en touche avec sa taille. Mais il amène aussi de la puissance dans le jeu, est capable de se déplacer », a confié l’entraîneur de Chambéry Cyril Villain au Dauphiné Libéré.

ADVERTISEMENT

Un succès inaugural face à l’US Bressane, suivi d’une courte défaite contre Marcq-en-Barœul, puis d’une victoire contre Narbonne (31-17) vendredi 5 septembre place le SOC à la première place du classement de la Nationale après les trois premières journées.