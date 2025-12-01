Voilà à quoi va ressembler le ballon de la Coupe du Monde de Rugby 2027

L’équipementier Gilbert et World Rugby ont dévoilé ce lundi 1er décembre 2025 le design du ballon de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie à l’occasion du prolongement du partenariat entre les deux parties comme fournisseur officiel de ballons pour toutes les compétitions World Rugby à XV et les Coupes du Monde de Rugby jusqu’en 2033.

ADVERTISEMENT

Ce partenariat prolifique dure depuis 1995 et garantit que les tournois masculins et féminins en Australie (2027 et 2029) et aux États-Unis (2031 et 2033) se dérouleront tous avec les ballons de match Gilbert, référence mondiale.

« Le ballon officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2027 incarne l’identité dynamique du tournoi, avec son logo emblématique et une teinte orange vif inspirée du soleil et des tons ocres caractéristiques de l’Australie. Ce design reflète la chaleur, l’énergie et l’esprit de la nation hôte », est-il indiqué dans le communiqué de présentation.

Le logo s’inspire directement des paysages australiens, avec un orange vif qui rappelle la chaleur du soleil et la couleur typique de la terre. Les motifs aborigènes ont été réalisés par un artiste aborigène et insulaire du détroit de Torres, spécialiste de l’art des Premières Nations contemporain.

De technologie smart ball, il communique avec des balises sans fil réparties autour du terrain, ce qui permet d’afficher des graphiques en réalité augmentée pertinents et précis fournissant des statistiques en temps réel, telles que la distance des coups de pied, la distance des passes et le territoire gagné, ce qui permet d’envoyer du contenu sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux.

Jonny Wilkinson and George Gregan reunite for RWC 2027 | RP Drawing inspiration from the unforgettable Rugby World Cup 2003 final in Australia when Jonny Wilkinson’s ice-cold drop goal broke Aussie hearts, this new teaser features George Gregan and Wilkinson reunited to kick-start the journey to RWC 2027.

The full campaign will be launched across broadcast, digital and social channels on 2 December. Jonny Wilkinson and George Gregan reunite for RWC 2027 | RP Drawing inspiration from the unforgettable Rugby World Cup 2003 final in Australia when Jonny Wilkinson’s ice-cold drop goal broke Aussie hearts, this new teaser features George Gregan and Wilkinson reunited to kick-start the journey to RWC 2027.

The full campaign will be launched across broadcast, digital and social channels on 2 December.

La technologie brevetée de ce ballon mesure les actions dans les moindres détails comme la vitesse de rotation, le temps de frappe, les passes en avant, la précision des coups de pied… Grâce à un module de micro-suivi intégré, il offre un suivi 3D instantané et des trajectoires avec une précision au centimètre près, grâce à une technologie intelligente exclusive et à une plateforme d’analyse.

Le ballon officiel est disponible à la vente dès cette fin d’année à l’occasion de Noël 2025.

Le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde de Rugby 2027 aura lieu le mercredi 3 décembre à partir de 10h (heure française) gratuitement et exclusivement sur RugbyPass TV.