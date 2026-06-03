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Virer Shaun Edwards ? « C'est mal estimer la valeur qu'il continue d'apporter »


PARIS, FRANCE - 19 MARS : Shaun Edwards, entraîneur de la défense de l'équipe de France, célèbre la victoire de son équipe face à l'Angleterre, qui lui permet de remporter le Grand Chelem du Tournoi des Six Nations, à l'issue du match de rugby du Tournoi des Six Nations Guinness opposant la France à l'Angleterre au Stade de France, le 19 mars 2022 à Paris, en France. (Photo de David Rogers/Getty Images)
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Les informations non confirmées selon lesquelles Shaun Edwards quitterait son poste d’entraîneur adjoint de la défense du XV de France ont suscité de nombreuses réactions dans le monde du rugby, au regard de son palmarès exceptionnel.

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Un départ sous tension

Selon L’Équipe, Fabien Galthié souhaite renouveler son staff, et Edwards aurait été « poussé vers la sortie » alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Le coach était d’ailleurs absent d’une réunion tenue à Narbonne et Montpellier la semaine dernière, à laquelle participaient le reste du staff ainsi que le spécialiste du jeu au pied Vlok Cilliers, lui aussi annoncé comme partant. Une source citée par le quotidien sportif indique que sa situation est devenue « un vrai problème ».

L’ancien de Wigan aura décroché sept titres du Tournoi des Six Nations en tant que coach – quatre avec le Pays de Galles, trois avec la France. Son départ intervient quelques mois seulement après le sacre du XV de France lors du Tournoi 2026, malgré des revers lourds : 50 points encaissés face à l’Écosse, 46 face à l’Angleterre.

La voix de Shaw

Simon Shaw, ancien deuxième ligne des Lions britanniques et irlandais, d’Angleterre et des Wasps – équipe qu’il partageait avec Edwards à l’époque où Warren Gatland en était le manager , a pris position via LinkedIn. “Shaun Edwards a toujours été l’un de mes entraîneurs préférés, voire mon préféré”, écrit-il dans un post liké plus de 600 fois (à l’heure où nous écrivons ces lignes).

« Pour moi, comme pour tant d’autres, c’est sa capacité à faire simple. Le principe KISS – Keep It Simple, Stupid. Les meilleurs entraîneurs prennent des problèmes complexes et les rendent compréhensibles. Ils apportent clarté, responsabilité et conviction. Edwards l’a fait partout où il a entraîné, du rugby de club au rugby international. »

VIDEO

Et même si l’on pourra arguer qu’avec son accent à couper au couteau, parfois les mots en français lui manquaient, il ne serait pas resté non stop dans le staff tricolore depuis fin 2019 s’il n’avait pas été performant.

« Les entraîneurs de son calibre sont exceptionnellement rares, poursuit l’ancien international qui ne comprend pas comment un tel performer a pu être saqué. « Sa valeur va bien au-delà de l’organisation d’une ligne défensive ou de la préparation d’une équipe pour le prochain adversaire. Il a été une figure centrale de l’ascension de la France au sommet du rugby international, contribuant à façonner les normes, la culture et la cohérence au sein de l’équipe. Laisser partir quelqu’un d’une telle influence serait difficile à comprendre et pourrait finalement s’avérer être une méconnaissance de la valeur qu’il continue d’apporter. »

Des négociations en cours avec l’Angleterre

Simon Shaw suggère également qu’un départ vers l’Italie constituerait une décision prudente pour les Azzurri, capables selon lui de tirer profit de la « clarté défensive et des habitudes gagnantes » qu’Edwards pourrait inculquer à une équipe en pleine progression.

Edwards lui-même a évoqué ses ambitions après le sacre dans le Tournoi 2026 : « J’aimerais honnêtement remporter un Rugby Championship. Je rêverais d’être impliqué avec les All Blacks, les Springboks ou peut-être l’Argentine ». Un retour vers l’Angleterre n’est pas exclu – des négociations seraient en cours selon The Telegraph , même si Richard Wigglesworth occupe actuellement le poste de coach défensif dans le staff de Steve Borthwick.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 25 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 27 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 38 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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