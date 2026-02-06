VIDEO - l'incroyable coup de pied décisif pour le doublé de Bielle-Biarrey décrypté par Ramos

ADVERTISEMENT

Dans cette victoire du XV de France 36-14 contre l’Irlande, il est une image qui restera. Celle de l’action déterminante de l’arrière Thomas Ramos menant au deuxième essai de l’ailier Louis Bielle-Biarrey.

« C’est de la chance », a reconnu en toute honnêteté Thomas Ramos lors d’une rencontre avec les journalistes à la fin du match. « Je vais pas vous expliquer que j’ai fait exprès ou quoi. Non, non, c’est un peu de chance. »

Rappel des faits. Au sortir d’un ruck, Antoine Dupont dégage au pied. Ramos lit bien l’action : il avance, repère l’appel de Louis Bielle-Biarrey sur sa gauche et, sans hésiter, tente un petit coup du bout de la botte, vers l’extérieur. Le ballon dévie juste dans la bonne trajectoire, en direction de l’ailier bordelais lancé à pleine vitesse qui, après un rebond favorable, s’en empare sans freiner sa course. LBB aplatit quelques instants plus tard son deuxième essai, juste après la pause.

« Dans tous les cas, je me dis qu’il faut que je touche le ballon parce que le rebond me piège un petit peu et, dans ma tête, je me dis que, oui, dans tous les cas, il sera là. Et voilà », explique sobrement Thomas Ramos. « J’ai la chance de prendre le bon rebond du pied et de lui mettre dans la course. C’est toujours appréciable d’anticiper et de savoir que lui, en l’occurrence, aime aussi ce genre de coup. De savoir qu’il était là, c’est impressionnant. »

À ce moment-là, la France décroche le bonus et porte le score à 29-0. Du rarement vu face à l’Irlande. « Avant le match, si on nous avait dit qu’on prendrait le bonus avec la première mi-temps maîtrisée comme on l’a fait et, au score, à plus de trente points, on aurait signé dessus », résume Thomas Ramos.

« On est très contents du résultat, très contents de certaines choses qui ont été mises en place durant le match. Tout n’est pas parfait encore une fois, mais c’est plutôt positif. Je pense qu’on a montré un autre visage que, ne serait-ce que, à la tournée de novembre. Donc, si on continue dans ce sens-là… »