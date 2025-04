Van der Flier et le Leinster ne lâchent pas l’affaire

Battu en finale lors des trois dernières éditions de Champions Cup, le Leinster repart au combat, samedi contre les Harlequins, avec la volonté d’enfin remettre la main sur le trophée.

Leinster Harlequins Toutes les stats et les données

ADVERTISEMENT

Sept ans sans trophée européen, quatre ans sans même gagner le United Rugby Championship. Habitué à truster les honneurs, le Leinster est surmotivé à l’idée de reconquérir les sommets, comme le confie son emblématique flanker Josh van der Flier.

« On a connu quelques années compliquées, c’est indéniable, car on n’a pas réussi à ramener de trophées à la maison », reconnait le meilleur joueur du monde World Rugby 2021 lors d’un point presse, lundi. « Mais au fond de nous, oui, l’ambition est toujours de gagner toutes les compétitions dans lesquelles on est engagés. »

Il faut quand même reconnaitre que la franchise irlandaise reste un mastodonte européen, et qu’elle a souvent effleuré la coupe, sans pouvoir mettre la main dessus : les Dublinois ont échoué quatre fois en finale de Champions Cup sur les six dernières éditions (dont les trois dernières), souvent d’un rien.

L’an dernier, Toulouse a gagné après prolongations et les deux années précédentes, La Rochelle a réussi à inverser un match pourtant pris par le bon bout par les Irlandais.

Pour mettre fin à cette série d’échecs, Van der Flier pointe un changement de paradigme dans l’approche de son équipe.

Van der Flier vante l’apport venu de l’hémisphère sud

« On a plein d’occasions et on en a beaucoup parlé avec l’équipe. L’objectif, c’est d’arriver à la fin de la saison en se disant qu’on a fait tout ce qu’on pouvait, qu’on a travaillé dur, qu’on a donné notre maximum », encourage-t-il.

« En revanche, si on se focalise plus sur les résultats, cela peut avoir tendance à mettre un peu trop de pression, et on ne joue probablement pas avec autant de liberté. Il y a toujours un équilibre à trouver. »

🔵👊 It’s a European match week! ADVERTISEMENT 🏟 We’re back in Croke Park this Saturday to take on @Harlequins in the @ChampionsCup! 🎟 Get your tickets here: https://t.co/IhaR3d6ZhJ#LEIvHAR #NeverLessThanEverything pic.twitter.com/qHVAyNm16C — Leinster Rugby (@leinsterrugby) March 31, 2025

La solution, espère-t-il, se trouve dans l’apport venu de l’hémisphère sud dans les rangs du Leinster, aussi bien sur le terrain que sur le banc.

« Jacques Nienaber a connu le succès en tant qu’entraîneur et RG (Snyman) en tant que joueur. Ils ont évidemment tous deux remporté la Coupe du Monde (avec l’Afrique du Sud, NDLR), et Jordie Barrett a connu beaucoup de succès avec la Nouvelle-Zélande ».

ADVERTISEMENT

Le 3e ligne, de son côté, se sent d’attaque après un Tournoi qui ne s’est pas déroulé comme souhaité pour l’Irlande (3e au classement final), malgré les performances de son flanker au casque rouge : cinq titularisations, 352 minutes de temps de jeu (3e Irlandais), meilleur plaqueur de son équipe.

Van der Flier : « Ce serait idiot de faire une croix sur tout ce qu’on a fait jusqu’à présent »

Il a profité de quelques jours de repos pour partir quatre jours au Maroc avec son épouse. « Personne ne s’intéresse vraiment au rugby au Maroc. Il n’y a pas beaucoup de fans de rugby là-bas, alors c’était bien de déconnecter complètement ».

Une période de régénération aussi bien physique que mentale bienvenue, juste avant d’attaquer le ‘money time’ de la saison, avec notamment ce 8e de finale de Champions Cup contre les Harlequins.

Pour l’occasion, le Leinster évoluera à Croke Park, et 60 000 billets ont d’ores et déjà trouvé preneur. « L’histoire est omniprésente aussi bien dans ce stade qu’à l’extérieur, ce qui en fait un endroit très cool pour jouer ».

Cela apportera peut-être le petit supplément d’âme au Leinster, qui n’a pas tout remis en cause pour essayer de vaincre le signe indien.

« Il faut se rendre à l’évidence, on a bien joué et été plutôt réguliers ces dernières années. On a juste calé sur le dernier match et les choses auraient tout aussi bien pu tourner dans notre sens. Dans le sport, ça se joue souvent à trois fois rien, donc ce sera idiot de faire une croix sur tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. »