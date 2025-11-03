USAP : qui fait partie du nouveau staff de Laurent Labit ?

C’est donc officiel depuis ce lundi 3 novembre au matin : Laurent Labit est bien le nouvel entraîneur de l’USAP. Le club l’a annoncé par voie de communiqué. La piste était déjà assurée quasiment depuis le départ de Franck Azéma après la huitième défaite en autant de matchs de Perpignan. Mais des considérations financières restaient à régler, ainsi que quelques souhaits du nouvel entraîneur pour renforcer à la fois son staff et son équipe.

Ainsi, l’USAP a dévoilé ce lundi 3 novembre sa « nouvelle organisation sportive » derrière Laurent Labit, « fort d’une expérience solide et d’un palmarès riche : champion de Pro D2 en 2006 avec Montauban, champion de France en 2013 avec le Castres Olympique, puis avec le Racing 92 en 2016, et vainqueur du Tournoi des Six Nations 2022 avec l’équipe de France. »

Sans club depuis son départ du Stade Français en février 2025, il faisait figure de favori. Il sera épaulé dans sa tâche par Mathieu Cidre, qui reste entraîneur des avants et qui a assuré l’intérim le week-end dernier, et par Nicolas Mas, qui conserve le secteur spécifique de la mêlée, domaine de prédilection de l’ancien pilier droit international (45 ans, 85 sélections) reconverti dans la mécanique auto. Jacques-Louis Potgieter continuera à intervenir sur le jeu au pied.

Arrivées de Joe Worsley et Nicolas Nadau

En revanche, deux nouveaux techniciens viennent renforcer le staff : l’Anglais Joe Worsley et Nicolas Nadau, fraîchement débarqué de Grenoble.

« Joe Worsley arrive dans un rôle d’entraîneur de la défense », précise le club. « L’ancien troisième ligne (48 ans) amènera sa riche expérience en tant que joueur : international anglais, remportant quatre fois le Championnat d’Angleterre et la Coupe d’Europe à deux reprises avec les London Wasps. Il a représenté l’équipe d’Angleterre 78 fois de 1999 à 2011, disputant trois Coupes du Monde, remportant l’édition 2003, et en tant qu’entraîneur avec l’Union Bordeaux-Bègles, le Castres Olympique, la Géorgie et le CA Brive. »

Pour sa part, Nicolas Nadau assurera un rôle d’entraîneur de l’attaque et des trois-quarts. « Ancien joueur du Paris UC, de l’AS Montferrand, du Castres Olympique, du RC Narbonne et de l’US Carcassonne, il a également un riche parcours d’entraîneur avec l’US Carcassonne, le Tarbes PR, le Biarritz Olympique et le FC Grenoble », indique le club.

« Après un début de saison décevant, cette organisation aura pour mission d’insuffler une nouvelle dynamique en apportant énergie et compétences, avec l’objectif de maintenir le club en Top 14 », est-il précisé.

« La mise en retrait de Franck Azéma (fut une) décision très difficile et douloureuse, car vous savez les relations que le club et moi-même avions tissées avec son manager… »

Pour le président François Rivière, cette réorganisation à la fin du premier bloc de la saison doit servir à faire rebondir l’USAP, bloqué à la dernière place avec un seul point au compteur, suite à sa neuvième défaite le week-end dernier.

« Ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées pour notre club, et je ne pouvais pas rester inactif face à cette situation », justifie-t-il dans une adresse aux supporters. « C’est la raison pour laquelle la mise en retrait de Franck Azéma, après la défaite à Montauban, a été actée. Décision très difficile et douloureuse, car vous savez les relations que le club et moi-même avions tissées avec son manager.

« Plusieurs pistes ont été étudiées et calmement envisagées pour mettre en place une nouvelle organisation sportive capable de relancer notre saison. À l’issue de ces réflexions, le Conseil d’administration a décidé, sur ma proposition, de confier à Laurent Labit, Nicolas Nadau et Joe Worsley la mission de renforcer notre staff sportif aux côtés de Mathieu Cidre, Nicolas Mas et Jacques-Louis Potgieter.

« J’ai souhaité donner à notre club tous les moyens et toutes les forces disponibles pour ensemble redresser notre situation. Ce renforcement du staff sera complété dans les prochains jours par l’arrivée d’un ou deux joueurs supplémentaires pour pallier les blessures actuelles. Apportons tout notre soutien au staff de l’USAP et à ses joueurs pour réussir notre maintien et notre saison en Top 14. »

