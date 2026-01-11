Une première titularisation victorieuse mais contrastée avec Toulon pour Tomas Albornoz

Cette troisième journée de la phase de poules de Champions Cup était le moment choisi par le manager de Toulon Pierre Mignoni pour donner une première titularisation à sa recrue argentine Tomas Albornoz. Le RCT a dû puiser dans ses réserves pour battre le Munster (25-24), lui qui était mené à sept minutes du terme et en infériorité numérique. Son ouvreur non plus n’a pas été dans du coton dans ce match où il a connu un peu plus de bas que de hauts.

Dans une première période bien cadenassée par le Munster, les lancements de jeu toulonnais ont semblé patauds et à contre-temps, générant plusieurs fautes de main qui ont pollué l’attaque varoise. Sorti juste avant la demi-heure de jeu pour passer un protocole commotion cérébrale suite à un plaquage haut adverse, l’animateur argentin, marqué à l’œil mais solide et courageux, a pu reprendre son poste et bénéficier du surplus d’engagement mis par ses avants en seconde période.

In a match that went right to the wire, @RCTofficiel come out on top 🇫🇷 Watch the instant #InvestecChampionsCup highlights live NOW on YouTube ➡️ https://t.co/rudKs1mggM pic.twitter.com/dVXysOl7YS — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) January 11, 2026

Albornoz empêché de marquer l’essai du bonus

Le RCT a pu faire un petit trou mais son indiscipline l’a empêché de dérouler. Pire, elle a remis les Munstermen dans le coup. Revenus à six points, les hommes de Limerick sont même passés devant dans les dix dernières minutes. Alors que son alignement avait récupéré une touche dans ses 22 mètres, Tomas Albornoz s’est fait contrer en voulant dégager au pied. Quelques temps de jeu plus tard, Tom Farrell a pu marquer en bord de touche, servi par l’autre centre du Munster Alex Nankivell qui venait de gagner son duel avec… Albornoz.

Le Puma a eu l’opportunité de terminer sur une excellente note. Repassé devant grâce à une pénalité de l’homme du match Marius Domon, auteur d’un 100% au pied, Toulon a poussé dans les derniers instants pour aller chercher un quatrième essai synonyme de bonus offensif et qui aurait enlevé, en cas de transformation, un point au Munster.

Après un pilonnage en règle de la ligne d’en-but irlandaise par les avants rouge et noir, l’Argentin a demandé le ballon à son demi de mêlée. Servi, il a pensé pouvoir conclure seul et n’a pas utilisé les solutions à son extérieur alors que le coup était gagnant. Bien que près de réussir, il a été empêché d’aplatir dans l’en-but et le match s’est arrêté là. Sur ce goût d’inachevé, qu’il conservera aussi sûrement de cette première dans le XV de départ toulonnais.