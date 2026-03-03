Près d'un tiers des billets déjà écoulés pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie

L’Australie s’apprête à vivre une Coupe du Monde de Rugby dont elle se souviendra longtemps. À dix-huit mois du coup d’envoi le 1er octobre 2027 à Perth, la première phase de vente des billets pour l’édition 2027 a déjà dépassé les 725 000 ventes, soit un peu moins d’un tiers du nombre de total de billets qui doivent être mis en vente (2,5 millions).

Cette nouvelle place le pays hôte sur la voie de la plus grande célébration du rugby de son histoire, battant le précédent de 2003, lorsque l’Australie avait accueilli, seule, son premier tournoi mondial. En 2003, un peu plus de 2 millions de billets étaient disponibles et environ 1,84 million(1 837 547 exactement) avaient effectivement été vendus/validés.

ADVERTISEMENT Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France Rugby (@francerugby)

Pour cette deuxième Coupe du Monde de Rugby organisée dans un seul pays, le premier tournoi du XXIe siècle avait répondu à toutes les attentes, puisque dix villes australiennes avaient accueilli des supporters du monde entier pour 48 matchs en 44 jours.

VIDEO

24 ans plus tard, la neuvième Coupe du monde masculine réunira 24 nations pour 52 rencontres dans 7 villes hôtes, et donc un total de 2,5 millions de billets disponibles.

Les matchs les plus demandés

Dès les premières heures de la pré-vente début février, l’engouement a dépassé toutes les attentes. En moins de six heures d’ouverture du guichet, plus de la moitié des billets avaient déjà trouvé preneur aux quatre coins de l’Australie. Les affiches les plus recherchées ont été Australie – Nouvelle-Zélande, Angleterre – Pays de Galles, Irlande – Écosse et, bien sûr, les phases finales.

Des supporters venus de 135 pays ont d’ores et déjà confirmé leur présence pour 2027. Si les Australiens dominent logiquement les ventes, les fans du Royaume-Uni, de Nouvelle-Zélande, du Japon, de France, d’Irlande, des États-Unis, d’Afrique du Sud, du Chili et du Canada se sont déjà manifestés.

Mai, nouvelle fenêtre de tir

Ceux qui ont manqué la première phase auront une nouvelle opportunité d’acquérir des billets. La fenêtre d’inscription pour la seconde phase ouvrira le mardi 19 mai 2026 pour deux semaines. Tous les matches et toutes les catégories de prix seront accessibles selon la disponibilité, avec un tirage au sort prévu en cas de forte demande.

« Arriver à plus de 725 000 billets vendus à plus de 18 mois du coup d’envoi est un marqueur important, qui reflète l’enthousiasme croissant en Australie et à l’échelle mondiale », a déclaré le directeur général de la Coupe du Monde de Rugby 2027, Chris Stanley.

Les billets débutent à 40 dollars australiens (25€) pour les adultes et 20 dollars australiens (12€) pour les enfants, avec près d’un million d’entrées disponibles à moins de 100 AUD (60€) afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette fête du rugby planétaire.